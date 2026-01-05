Rapor açıklandı: Doğum oranlarının düşme nedeni 'dijital kumar'
Özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde faaliyet gösteren özel bir ortaöğretim kurumunda kalorifer kazanının patlaması sonucu 2 personel ağır yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2026 23:02, Son Güncelleme : 05 Ocak 2026 23:03
Özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı

Olay, sabah saatleri sıralarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle kalorifer kazanının patlaması sonucu kazan dairesinde bulunan uzman öğretici A.Ö. ile hizmetli S.B. ağır şekilde yaralandı.

Yaralılar, olayın ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Burada ilk tedavileri sonrası yaralılar, hayati tehlikeleri nedeniyle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatılırken, Şanlıurfa Valiliği tarafından ayrıca idari soruşturma da başlatıldığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, sürecin yakından takip edildiği vurgulandı.

