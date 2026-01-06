Rapor açıklandı: Doğum oranlarının düşme nedeni 'dijital kumar'
6 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıkları

6 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası ve İş Birliği Protokolü İmza Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, AK Parti Genel Merkez Fuaye Salonu'nda "Gazze'de Ateşkes Sonrası İnsani Yardım Çalıştayı"na katılacak.

(Ankara/11.00)

3- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- MHP ve DEM Parti'nin TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/10.45/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dünya Halı Fuarı açılışına katılacak.

(İstanbul/10.30)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl (728 gün) vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını, 5 yıl (1729 gün) vadeli devlet tahvilinin yeniden ihracını yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katılacak.

(Paris)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Turkcell Süper Kupa yarı final mücadelesinde Fenerbahçe ile Samsunspor, Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Adana/20.30)

2- Basketbol Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

3- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 13. haftasında, B Grubu'nda Beşiktaş GAİN, Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımını ağırlayacak, A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji ise Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımına konuk olacak.

(İstanbul/20.00/Lübliyana/21.00)

4- FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi play-in etabı ilk maçında TOFAŞ, Fransa'nın Cholet Basket takımını, Mersinspor ise Fransa'nın Le Mans Sarthe Basket ekibini konuk edecek.

(Bursa/Mersin/20.00)

5- Basketbolda Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nın çeyrek final maçları başlayacak. BOTAŞ-Çimsa ÇBK Mersin ve Fenerbahçe Opet-Nesibe Aydın maçları oynanacak.

(Ankara/17.30/İstanbul/20.00)

6- CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü hafta maçında Fenerbahçe Medicana, Polonya'nın PGE Budowlani takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Lodz/20.00)

7- Voleybol Kadınlar CEV Kupası 8'li Final turu ilk maçında Türk Hava Yolları, Almanya'nın Allianz MTV takımını konuk edecek.

(İstanbul/17.00)

