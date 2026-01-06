6 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıkları.

4- FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi play-in etabı ilk maçında TOFAŞ, Fransa'nın Cholet Basket takımını, Mersinspor ise Fransa'nın Le Mans Sarthe Basket ekibini konuk edecek.

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl (728 gün) vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını, 5 yıl (1729 gün) vadeli devlet tahvilinin yeniden ihracını yapacak.

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası ve İş Birliği Protokolü İmza Töreni"ne katılacak.

