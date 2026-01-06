6 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıkları
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.
(TBMM/13.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası ve İş Birliği Protokolü İmza Töreni"ne katılacak.
(İstanbul/14.00)
2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, AK Parti Genel Merkez Fuaye Salonu'nda "Gazze'de Ateşkes Sonrası İnsani Yardım Çalıştayı"na katılacak.
(Ankara/11.00)
3- TBMM'den
- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
- MHP ve DEM Parti'nin TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.
(TBMM/15.00/10.45/12.45)
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dünya Halı Fuarı açılışına katılacak.
(İstanbul/10.30)
2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl (728 gün) vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını, 5 yıl (1729 gün) vadeli devlet tahvilinin yeniden ihracını yapacak.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katılacak.
(Paris)
2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- Turkcell Süper Kupa yarı final mücadelesinde Fenerbahçe ile Samsunspor, Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
(Adana/20.30)
2- Basketbol Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk edecek.
(İstanbul/20.45)
3- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 13. haftasında, B Grubu'nda Beşiktaş GAİN, Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımını ağırlayacak, A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji ise Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımına konuk olacak.
(İstanbul/20.00/Lübliyana/21.00)
4- FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi play-in etabı ilk maçında TOFAŞ, Fransa'nın Cholet Basket takımını, Mersinspor ise Fransa'nın Le Mans Sarthe Basket ekibini konuk edecek.
(Bursa/Mersin/20.00)
5- Basketbolda Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nın çeyrek final maçları başlayacak. BOTAŞ-Çimsa ÇBK Mersin ve Fenerbahçe Opet-Nesibe Aydın maçları oynanacak.
(Ankara/17.30/İstanbul/20.00)
6- CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü hafta maçında Fenerbahçe Medicana, Polonya'nın PGE Budowlani takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Lodz/20.00)
7- Voleybol Kadınlar CEV Kupası 8'li Final turu ilk maçında Türk Hava Yolları, Almanya'nın Allianz MTV takımını konuk edecek.
(İstanbul/17.00)