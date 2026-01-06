Mahkemeye belge göndermeyene ceza

Mahkemeler tarafından ilgili kurum ve kuruluşlardan yazılı olarak istenen bilgi ve belgelere süresinde cevap verilmemesi durumunda yeni cezai yaptırımlar uygulanacak. Yargılamaların hızlandırılması maksadıyla getirilecek bu tedbir için önümüzdeki günlerde mevzuat değişikliği yapılacak.

Türkiye'de en çok tartışma konusu olan uzun yargılama süreçleriyle ilgili birçok adım atılmasına ve hedef süre uygulamasının hayata geçirilmesine rağmen, dava süreçlerinin uzamasının önüne geçilemiyor. Önümüzdeki süreçte hakim savcı sayısının artırılması, yapay zeka uygulamaları ve tebligat sisteminde yapılacak değişikliklerle yargılama sürelerinin kısaltılması yönünde yeni adımlar atılması planlanıyor. Bunun yanı sıra mahkemelerin maddi gerçeği ortaya çıkarmak için dava konusu ile ilgili bilgi ve belgelere ulaşmasının önündeki engellerin kaldırılması için de mevzuat değişikliğine gidilmesi hedefleniyor.

GECİKME LÜKSÜ SONA ERİYOR

Adalet Bakanlığı kaynakları, "Mahkeme bir kuruma yazı yazıyor. O cevaba göre maddi gerçek ortaya çıkacak. Ama bu yazı ya dikkate alınmıyor ya da cevap verme süresi uzuyor. Bu durum yargılama süreçlerini uzattığı gibi maddi gerçeğin ortaya çıkmasını da engelliyor. Şu anda zaten mahkemeler cevap gelmezse ilgili kurumu uyarıyor ve suç duyurusunda bulunulacağını bildiriyor. Ama pratikte bu yol işlemiyor. Şimdi yeni yapılacak düzenleme ile örneğin duruşma tarihine kadar eğer cevap vermezse sorumlulara cezai yaptırım uygulanması düşünülüyor Bu konuda bir suç tanımı yapılacak ve karşılığındaki cezalar belirlenecek" açıklamasını yaptı.

EYLEM PLANI BELİRLENDİ

Adalet Bakanlığının Yargı Reformu Stratejisi'yle ilgili eylem planında da hukuk yargılamalarında mahkemelerin bilgi ve belge taleplerine yönelik ara kararların dava dışı taraflarca yerine getirilmemesinin yargısal süreçleri uzattığına dikkat çekiliyor. Bu durumdan kaynaklanan problemlerin ortadan kaldırılması için hukuk mahkemelerinin ara kararlarının dava dışı taraflarca kasıtlı olarak yerine getirilmemesinin ya da yerine getirilmesinin engellenmesinin cezai bir yaptırıma bağlanmasının sistemin işleyişine önemli bir katkı sağlayacağı belirtiliyor. 'Eylem Planı'nda, mahkeme tarafından yazılı olarak istenen bilgi ve belgelere süresinde cevap verilmemesi veya cevap verilmesinin engellenmesi halinde cezai yaptırımlar getirilmesine ilişkin düzenlemenin bu yıl içinde hayata geçirileceği ifade ediliyor.



