Cebeci ile mesajları deşifre olmuştu! Savcı'nın kokain testinin sonuçları ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci ile uyuşturucu içerikli yazışmalarının çıkması üzerine kan ve saç örnekleri alınan ünlü yapımcı TİMS&B prodüksiyon şirketi ortaklarından ünlü yapımcı Timur Savcı'nın test sonuçlarına SABAH ulaştı.

"BİRLİKTE DENERİZ"

Medya, ünlüler ve iş adamlarının uyuşturucu soruşturmasında kilit isim olan Ela Rümeysa Cebeci'nin iki farklı cep telefonunun şifrelerini kendi rızasıyla vermesiyle, Cebeci ile uyuşturucu teminine ilişkin sohbetleri olan isimler deşifre olmuştu.

Bu isimlerden bir tanesi de ünlü yapımcı TİMS&B prodüksiyon şirketi ortaklarından ünlü yapımcı Timur Savcı'ydı. Savcı'nın Cebeci ile arasında uyuşturucu teminine ilişkin görüşmeler olduğu yapılan dijital incelemelerde tespit edilmişti.

"THC'Mİ UNUTMA"

25 Ekim 2024'te Cebeci ile Timur Savcı'nın mesajlaştığı, Savcı'nın Cebeci'ye işyerinin konumunu gönderdiği belirlenmişti.

Savcı ile sunucunun akşam 19.00'da Levent'teki ofislerinde buluştuklarına ilişkin yazışmalar soruşturma dosyasına girerken, Cebeci'nin 30 Ekim 2024'te Savcı'ya esrar, etkisine sahip madde olan THC'yi söyleyerek, "THC'mi unutma, up olmak istiyorum" ve "birlikte deneriz" mesajları gönderdiği belirlenmişti.

ADLİ TIP SONUÇLARINDA "KOKAİN" ÇIKTI

Mesajların uyuşturucu temini kapsamında değerlendirilmesi sonrasında yapımcı Timur Savcı'nın cep telefonuna el konulmuş, yurtdışına çıkış yasağı getirilmişti.

Timur Savcı'nın gözaltına alındığı 24 Aralık'ta Adli Tıp Kurumu tarafından alınan kan ve saç örneklerinin incelemesi tamamlandı. Timur Savcı'nın kanında uyuşturucu maddeye rastlanmazken, saçından alınan örneklerde kokain bulundu.

Savcı "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlama, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından gözaltına alınmıştı.



