İstanbul'da çıkan yangında 2 iş yeri zarar gördü
İstanbul Sultangazi'de marangoz atölyesinde başlayıp, bitişiğindeki halı yıkama dükkanına sıçrayan yangın söndürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ocak 2026 07:48, Son Güncelleme : 06 Ocak 2026 07:48
Habipler Mahallesi'nde bulunan tek katlı marangoz atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Büyüyen alevler, bitişikte bulunan halı yıkama dükkanına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle 2 iş yerinde hasar meydana geldi.