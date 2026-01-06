Kayseri'de 250 bin TL değerinde hurda çaldılar: 2 gözaltı

Kayseri'de Melikgazi ilçesine bağlı Şeker Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinden 250 bin TL değerindeki hurda malzemenin çalınmasıyla ilgili Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından suçluların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI, ÇALINAN HURDA SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Ekipler tarafından 75 saatlik kamera incelemesinin ardından olayı İ.E. (28) ve A.E.'nin (22) gerçekleştirdiği belirlendi. Yapılan operasyon neticesinde şüpheliler İ.E. (28) ve A.E. (22) yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, yapılan aramalarda 250 bin TL değerindeki 500 kilogram hurda ekipler tarafından ele geçirilerek, eksiksiz bir şekilde sahibine teslim edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen İ.E. (28) ve A.E. (22) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.