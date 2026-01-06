Hyundai fabrikalarında insansı robot dönemi başlıyor

Hyundai, Atlas'ı Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletindeki tesisi de dahil olmak üzere küresel ağının tamamına entegre etmeyi planlıyor. Şirket yetkilileri, insansı robotların ilk etapta fiziksel olarak zorlayıcı ve tehlikeli görevleri üstleneceğini, zamanla daha karmaşık işlerde insanların yanında otonom olarak çalışacağını belirtti.

İstihdam ve teknoloji yatırımları

Hyundai Başkan Yardımcısı Jaehoon Chang, robotların insanların işlerini elinden alacağına dair endişelere değindi. Chang, robotların eğitilmesi ve yönetilmesi gibi alanlarda insan iş gücüne ihtiyaç duyulmaya devam edileceğini ifade etti.

Şirket, Donald Trump'ın ülkede imalatı artırma planlarını desteklemek amacıyla ABD'ye 20 milyar dolardan fazla yatırım yapacağını daha önce açıklamıştı. Bu yatırımlar otonom sürüş teknolojileri ve yapay zeka çalışmalarını da kapsıyor. Hyundai'nin yanı sıra Amazon, Tesla ve Çinli BYD gibi dev şirketler de operasyonlarında insansı robot kullanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Georgia tesisindeki gelişmeler

Atlas robotlarının kullanılacağı tesisler arasında yer alan Georgia'daki batarya fabrikası, 2025 yılında geniş çaplı bir göçmen baskınıyla gündeme gelmişti. Operasyonda aralarında 300 Güney Kore vatandaşının da bulunduğu yüzlerce işçi gözaltına alınmış, olay Güney Kore'de büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung ve Hyundai CEO'su Jose Munoz, bu tür müdahalelerin yabancı yatırımları caydırabileceği uyarısında bulunmuştu. Yaşanan krizin ardından Washington ve Seul yönetimleri işçilerin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varmış, Beyaz Saray'ın olay nedeniyle Hyundai yönetimine üzüntülerini ilettiği bildirilmişti.