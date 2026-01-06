FETÖ operasyonu: 223 şüpheli yakalandı
FETÖ operasyonu: 223 şüpheli yakalandı
TÜVTÜRK araç muayene ücretleri zamlandı
TÜVTÜRK araç muayene ücretleri zamlandı
Diyarbakır merkezli 11 ilde 'Sanal Kıskaç Operasyonu': 10 tutuklama
Diyarbakır merkezli 11 ilde 'Sanal Kıskaç Operasyonu': 10 tutuklama
Vize kalktı, Türkiye aramaları katlandı: Hedef 1 milyon Çinli
Vize kalktı, Türkiye aramaları katlandı: Hedef 1 milyon Çinli
Mahkemeye belge göndermeyene ceza
Mahkemeye belge göndermeyene ceza
Ceyda Ersoy uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Ceyda Ersoy uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
TFF, 123 futbolcunun cezasını onadı
TFF, 123 futbolcunun cezasını onadı
Rapor açıklandı: Doğum oranlarının düşme nedeni 'dijital kumar'
Rapor açıklandı: Doğum oranlarının düşme nedeni 'dijital kumar'
Borsada otomotiv karnesi açıklandı: Kim kazandı, kim kaybetti?
Borsada otomotiv karnesi açıklandı: Kim kazandı, kim kaybetti?
52 bin lira arttı! İşte 2026 bedelli askerlik ücreti
52 bin lira arttı! İşte 2026 bedelli askerlik ücreti
Öğrencilerin hazırladığı 'Haberimiz Olsun' bültenleri yayına başladı
Öğrencilerin hazırladığı 'Haberimiz Olsun' bültenleri yayına başladı
En düşük emekli aylığı netleşti: Gözler TBMM'de!
En düşük emekli aylığı netleşti: Gözler TBMM'de!
Zamlı burs ve kredilerin ödenme tarihi belli oldu
Zamlı burs ve kredilerin ödenme tarihi belli oldu
Erdoğan'dan Venezuela açıklaması: Trump'a hassasiyetlerimizi ilettim
Erdoğan'dan Venezuela açıklaması: Trump'a hassasiyetlerimizi ilettim
İçişleri merkez ve taşra teşkilatına 'uzman yardımcıları' alıyor
İçişleri merkez ve taşra teşkilatına 'uzman yardımcıları' alıyor
49 ayın en düşük enflasyonu borsayı coşturdu: Tarihi kapanış geldi!
49 ayın en düşük enflasyonu borsayı coşturdu: Tarihi kapanış geldi!
Özel okul zam oranları belli oldu
Özel okul zam oranları belli oldu
Yargıtay'dan boşanmada emsal karar: Affettiysen kusur sayamazsın!
Yargıtay'dan boşanmada emsal karar: Affettiysen kusur sayamazsın!
İş dünyasından enflasyon yorumu: 2026 reform yılı olmalı!
İş dünyasından enflasyon yorumu: 2026 reform yılı olmalı!
EKK'dan 2026 mesajı: Enflasyonla mücadelede taviz yok
EKK'dan 2026 mesajı: Enflasyonla mücadelede taviz yok
Öğrenci Gelişim Raporları Öğretmenlere Yük, Velilere Bilmece Olmaktan Çıkarılmalı
Öğrenci Gelişim Raporları Öğretmenlere Yük, Velilere Bilmece Olmaktan Çıkarılmalı
Bakan Bayraktar: Enerji verimliliği sadece bir tasarruf meselesi değil
Bakan Bayraktar: Enerji verimliliği sadece bir tasarruf meselesi değil
Bahis soruşturması: 950 teknik direktöre soruşturma gelecek iddiası
Bahis soruşturması: 950 teknik direktöre soruşturma gelecek iddiası
Bakan Şimşek: Dezenflasyon genele yayıldı
Bakan Şimşek: Dezenflasyon genele yayıldı
Yüzyılın Konut Projesi: 500 Bin Aileye Güvenli Yuva
Yüzyılın Konut Projesi: 500 Bin Aileye Güvenli Yuva
Ekonomi büyüyor, Memur küçülüyor: '2026 için acil müdahale şart'
Ekonomi büyüyor, Memur küçülüyor: '2026 için acil müdahale şart'
Yılmaz'dan enflasyon yorumu: Dezenflasyon süreci güçleniyor
Yılmaz'dan enflasyon yorumu: Dezenflasyon süreci güçleniyor
Erdoğan: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO güvenliği için gerekli
Erdoğan: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO güvenliği için gerekli
2026-MSÜ Sınavı Başvuruları Başladı
2026-MSÜ Sınavı Başvuruları Başladı
Ocak ayı kira artış oranı belli oldu!
Ocak ayı kira artış oranı belli oldu!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

TÜVTÜRK araç muayene ücretleri zamlandı

2026 yılında uygulanacak araç muayene ücretleri belli oldu. Yapılan zam oranı yüzde 25'in üzerinde belirlenirken, araç muayene ücreti 3 bin 288 TL'ye, otobüs ve kamyon muayene ücreti 4 bin 446 TL'ye yükseldi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 06 Ocak 2026 08:22, Son Güncelleme : 06 Ocak 2026 08:23
Yazdır
TÜVTÜRK araç muayene ücretleri zamlandı

Araç muayenesi tüm araç sahiplerinin zorunlu olarak yaptırması gereken işlemler arasında yer alıyor.

Araç sahipleri araçlarını TÜVTÜRK tesislerinde muayene ettiriyorlar.

Fiyatlar değişti

TÜVTÜRK araç muayene ücretleri ise her sene değişiklik gösteriyor.

Her araç sahibinin yaptırması zorunlu olan araç muayenesi fiyatlarında artışa gidildi.

2026 yılı zorunlu araç muayenesi fiyatlarına yüzde 25'e yakın oranında zam geldi.

Araç sahipleri üzülecek

Yapılan düzenlemeyle birlikte otobüs, kamyon, çekici ve tankerler için araç muayene ücreti 4 bin 446 TL'ye yükselirken, otomobil, minibüs, kamyonet ve özel amaçlı taşıtların muayene ücreti 3 bin 288 TL oldu.

Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerin muayene ücreti ise 1 bin 674 TL olarak uygulanmaya başlandı.

Egzoz gazı emisyon ölçüm ücreti 460 TL olarak belirlenirken, araç muayenesiyle birlikte alınan yol güvenliği muayenesi toplam tutarları da artıştan etkilendi.

İşte kalem kalem muayene ücretleri

  • Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker Türü Araçlar
  • Araç muayenesi: 4 bin 446 TL
  • Yola elverişlilik muayenesi: 2 bin 223 TL
  • İki muayenenin birlikte yapılması: 5 bin 557 TL
  • Egzoz gazı emisyon ölçümü: 460 TL
  • Otomobil, Minibüs ve Hafif Ticari Araçlar
  • Araç muayenesi: 3 bin 288 TL
  • Yola elverişlilik muayenesi: Bin 624 TL
  • İki muayenenin birlikte yapılması: 4 bin 110 TL
  • Egzoz gazı emisyon ölçümü: 460 TL

Traktör, Motosiklet ve Motorlu Bisikletler

  • Araç muayenesi: Bin 674 TL

Bu araçlarda yola elverişlilik muayenesi ve egzoz gazı ölçümü uygulanmıyor.

Muayene yaptırmama cezası da arttı

Muayenesiz araç kullanmanın cezası da yapılan yeniden değerleme oranıyla birlikte arttıç

Trafik cezalarına gelen zamla beraber muayenesiz araçla trafiğe 2 bin 167 TL'den 2 bin 719 TL'ye yükseldi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber