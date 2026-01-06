Bu balık açık artırmada 3,2 milyon dolara satıldı

FETÖ operasyonu: 223 şüpheli yakalandı
FETÖ operasyonu: 223 şüpheli yakalandı
TÜVTÜRK araç muayene ücretleri zamlandı
TÜVTÜRK araç muayene ücretleri zamlandı
Diyarbakır merkezli 11 ilde 'Sanal Kıskaç Operasyonu': 10 tutuklama
Diyarbakır merkezli 11 ilde 'Sanal Kıskaç Operasyonu': 10 tutuklama
Vize kalktı, Türkiye aramaları katlandı: Hedef 1 milyon Çinli
Vize kalktı, Türkiye aramaları katlandı: Hedef 1 milyon Çinli
Mahkemeye belge göndermeyene ceza
Mahkemeye belge göndermeyene ceza
Ceyda Ersoy uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Ceyda Ersoy uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
TFF, 123 futbolcunun cezasını onadı
TFF, 123 futbolcunun cezasını onadı
Rapor açıklandı: Doğum oranlarının düşme nedeni 'dijital kumar'
Rapor açıklandı: Doğum oranlarının düşme nedeni 'dijital kumar'
Borsada otomotiv karnesi açıklandı: Kim kazandı, kim kaybetti?
Borsada otomotiv karnesi açıklandı: Kim kazandı, kim kaybetti?
52 bin lira arttı! İşte 2026 bedelli askerlik ücreti
52 bin lira arttı! İşte 2026 bedelli askerlik ücreti
Öğrencilerin hazırladığı 'Haberimiz Olsun' bültenleri yayına başladı
Öğrencilerin hazırladığı 'Haberimiz Olsun' bültenleri yayına başladı
En düşük emekli aylığı netleşti: Gözler TBMM'de!
En düşük emekli aylığı netleşti: Gözler TBMM'de!
Zamlı burs ve kredilerin ödenme tarihi belli oldu
Zamlı burs ve kredilerin ödenme tarihi belli oldu
Erdoğan'dan Venezuela açıklaması: Trump'a hassasiyetlerimizi ilettim
Erdoğan'dan Venezuela açıklaması: Trump'a hassasiyetlerimizi ilettim
İçişleri merkez ve taşra teşkilatına 'uzman yardımcıları' alıyor
İçişleri merkez ve taşra teşkilatına 'uzman yardımcıları' alıyor
49 ayın en düşük enflasyonu borsayı coşturdu: Tarihi kapanış geldi!
49 ayın en düşük enflasyonu borsayı coşturdu: Tarihi kapanış geldi!
Özel okul zam oranları belli oldu
Özel okul zam oranları belli oldu
Yargıtay'dan boşanmada emsal karar: Affettiysen kusur sayamazsın!
Yargıtay'dan boşanmada emsal karar: Affettiysen kusur sayamazsın!
İş dünyasından enflasyon yorumu: 2026 reform yılı olmalı!
İş dünyasından enflasyon yorumu: 2026 reform yılı olmalı!
EKK'dan 2026 mesajı: Enflasyonla mücadelede taviz yok
EKK'dan 2026 mesajı: Enflasyonla mücadelede taviz yok
Öğrenci Gelişim Raporları Öğretmenlere Yük, Velilere Bilmece Olmaktan Çıkarılmalı
Öğrenci Gelişim Raporları Öğretmenlere Yük, Velilere Bilmece Olmaktan Çıkarılmalı
Bakan Bayraktar: Enerji verimliliği sadece bir tasarruf meselesi değil
Bakan Bayraktar: Enerji verimliliği sadece bir tasarruf meselesi değil
Bahis soruşturması: 950 teknik direktöre soruşturma gelecek iddiası
Bahis soruşturması: 950 teknik direktöre soruşturma gelecek iddiası
Bakan Şimşek: Dezenflasyon genele yayıldı
Bakan Şimşek: Dezenflasyon genele yayıldı
Yüzyılın Konut Projesi: 500 Bin Aileye Güvenli Yuva
Yüzyılın Konut Projesi: 500 Bin Aileye Güvenli Yuva
Ekonomi büyüyor, Memur küçülüyor: '2026 için acil müdahale şart'
Ekonomi büyüyor, Memur küçülüyor: '2026 için acil müdahale şart'
Yılmaz'dan enflasyon yorumu: Dezenflasyon süreci güçleniyor
Yılmaz'dan enflasyon yorumu: Dezenflasyon süreci güçleniyor
Erdoğan: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO güvenliği için gerekli
Erdoğan: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO güvenliği için gerekli
2026-MSÜ Sınavı Başvuruları Başladı
2026-MSÜ Sınavı Başvuruları Başladı
Ocak ayı kira artış oranı belli oldu!
Ocak ayı kira artış oranı belli oldu!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bu balık açık artırmada 3,2 milyon dolara satıldı

Tokyo'daki Toyosu balık pazarında 2026 yılının ilk açık artırmasında, 243 kilogram ağırlığındaki dev bir mavi yüzgeçli orkinos 510 milyon yen (yaklaşık 3,2 milyon dolar) bedelle satılarak tarihi bir rekor kırdı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 06 Ocak 2026 09:03, Son Güncelleme : 06 Ocak 2026 09:04
Yazdır
Bu balık açık artırmada 3,2 milyon dolara satıldı

Pazartesi sabahı gün ağarmadan düzenlenen geleneksel yeni yıl müzayedesinde, en yüksek teklif "Sushi Zanmai" restoran zincirinin sahibi Kiyoshi Kimura'dan geldi.

"Orkinos Kralı" olarak bilinen Kimura, bu satışla kendisine ait olan 2019 yılındaki 334 milyon yenlik (2,1 milyon dolar) eski rekoru da geride bıraktı.

Kimura, açık artırma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, fiyatın beklenenden daha hızlı yükseldiğini ancak kaliteli bir balığı kaçırmak istemediğini belirtti.

Rekorun detayları ve Oma orkinosu

Japonya'nın kuzeyindeki Oma açıklarında avlanan bu özel balık, ülkenin en kaliteli orkinoslarının yetiştiği bölgeden gelmesi nedeniyle büyük ilgi gördü.

Yapılan hesaplamalara göre balığın kilogram fiyatı 2,1 milyon yene (yaklaşık 13 bin 360 dolar) denk geliyor.

Yeni yılın ilk satışları Japon kültüründe şans ve bereketin simgesi olarak kabul ediliyor. Bu nedenle alıcılar, balığın gerçek değerinin çok üzerinde teklifler vererek hem şans getirmesini umuyor hem de bunu önemli bir pazarlama fırsatı olarak değerlendiriyor.

Tüketicilere sunum ve koruma çabaları

Müzayedenin ardından dev orkinos, Sushi Zanmai restoranına taşınarak parçalandı. İşletme sahibi Kimura, bu özel balığın tadına mümkün olduğunca çok kişinin bakabilmesi için restoranlarında normal menü fiyatlarından servis edileceğini duyurdu.

Mavi yüzgeçli orkinos popülasyonu, aşırı avlanma ve iklim değişikliği nedeniyle geçmişte büyük bir tehdit altındaydı.

Ancak son yıllarda yürütülen uluslararası koruma ve sürdürülebilir balıkçılık çalışmaları sayesinde, Pasifik'teki orkinos stoklarının yeniden toparlanma sürecine girdiği belirtiliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber