Türk gemisi Kerç Boğazı'nda karaya oturdu
"Happy Aras" isimli Türk gemisi Kerç Boğazı'nda karaya oturdu. 3'ü Türk 11 personel tahliye edildi.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 06 Ocak 2026 09:34, Son Güncelleme : 06 Ocak 2026 09:35
Karadeniz'den Kerç Boğazı'na sürüklenen Türk gemisi karaya oturdu.
Açıklama Denizcilik Genel Müdürlüğünden geldi.
Karadeniz'de sürüklenerek Kerç Boğazı güneyinde karaya oturarak su alan Türk sahipli "Happy Aras" gemisindeki 3'ü Türk 11 mürettebatın tamamı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) koordinesinde gemiden ayrıldı.
Mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.