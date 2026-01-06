Konut projesine kaç kişi başvurdu? Bakan açıkladı
Konut projesine kaç kişi başvurdu? Bakan açıkladı
Bugün Hava Nasıl? İl İl Güncel Tahminler

6 Ocak 2026 hava durumu raporuna göre Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de sağanak yağış, iç ve doğu bölgelerde ise buzlanma, don ve çığ riski var. Bölge bölge detaylı hava durumu ve alınması gereken önlemler için haberimizi inceleyin.

Haber Giriş : 06 Ocak 2026 09:51, Son Güncelleme : 06 Ocak 2026 09:55
Bugün Hava Nasıl? İl İl Güncel Tahminler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 6 Ocak 2026 tarihinde Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Bursa çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve batısı, Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinde sağanak yağış öngörülürken, diğer bölgelerde açık hava hakim olacak. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava Sıcaklığı

Önemli bir değişiklik beklenmemektedir. Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgar Durumu

Rüzgar genellikle güney yönlerden, güneydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esecek. Trakya ve Kıyı Ege'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) rüzgar bekleniyor.

Uyarılar

  • Kuvvetli rüzgar uyarısı: Trakya ve Kıyı Ege'de güney yönlerden kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
  • Buzlanma ve don olayı uyarısı: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
  • Çığ tehlikesi: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski bulunmaktadır.

Bölgesel Hava Durumu

Marmara Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu; batı kesimleri ile Bursa çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve batı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı olacak. Trakya'da güney yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor. Doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülebilir.

  • Bursa: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, gece yağmurlu
  • Çanakkale: 19°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
  • İstanbul: 14°C, parçalı ve çok bulutlu
  • Kırklareli: 15°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Ege Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu; kıyılarında yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde güney yönlerden kuvvetli rüzgar etkili olacak. İç kesimlerde pus ve yer yer sis görülebilir.

  • Afyonkarahisar: 12°C, parçalı ve çok bulutlu
  • Denizli: 18°C, parçalı ve çok bulutlu
  • İzmir: 18°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
  • Muğla: 12°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Akdeniz Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis oluşabilir.

  • Adana: 18°C, parçalı ve az bulutlu
  • Antalya: 19°C, parçalı ve az bulutlu
  • Hatay: 13°C, parçalı ve az bulutlu
  • Isparta: 12°C, parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Buzlanma, don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • Ankara: 11°C, parçalı ve az bulutlu
  • Eskişehir: 9°C, parçalı ve az bulutlu
  • Kayseri: 6°C, parçalı ve az bulutlu
  • Konya: 13°C, parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu; akşam saatlerinde Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimleri yağmurlu olacak. İç kesimlerde buzlanma, don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • Bolu: 11°C, parçalı ve çok bulutlu, akşam güney kesimleri yağmurlu
  • Düzce: 19°C, parçalı ve çok bulutlu
  • Sinop: 14°C, parçalı ve çok bulutlu
  • Zonguldak: 19°C, parçalı ve çok bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma, don ile birlikte pus ve yer yer sis görülebilir. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ tehlikesi devam ediyor.

  • Amasya: 9°C, parçalı ve az bulutlu
  • Rize: 16°C, parçalı ve az bulutlu
  • Samsun: 18°C, parçalı ve az bulutlu
  • Trabzon: 16°C, parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Buzlanma, don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu kesimlerin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

  • Erzurum: -2°C, parçalı ve az bulutlu
  • Kars: -5°C, parçalı ve az bulutlu
  • Malatya: -3°C, parçalı ve az bulutlu
  • Van: 4°C, parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Buzlanma, don ile birlikte kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.

  • Batman: 0°C, parçalı ve az bulutlu
  • Diyarbakır: -2°C, parçalı ve az bulutlu
  • Gaziantep: 8°C, parçalı ve az bulutlu
  • Mardin: 12°C, parçalı ve az bulutlu


