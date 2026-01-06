Öğretmenevlerinde tüm MEB personeli ve ailelerine %50 indirim!
MİT arşivinden 'Arabistanlı Lawrence' çıktı: Bazen hoca, bazen haham!
Erdoğan açıkladı: GÜÇ Programı ile gençlere günlük 1.375 TL harçlık!
Çanakkale'de 4 büyüklüğünde deprem
EFT ve havale ücretlerine zam geldi!
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi. Soruşturma başlatıldı
Bakan tarih verdi: 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
Konut projesine kaç kişi başvurdu? Bakan açıkladı
Bakan Bolat: Türkiye 400 milyar dolar ihracatı olan ülkeler liginde
Bahçeli'den ABD'ye Maduro tepkisi: 'Yapılan haydutluk'
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 80 gözaltı kararı
2025-Kaymakamlık/2 Sınav Sonuçları Açıklandı
Bugün Hava Nasıl? İl İl Güncel Tahminler
FETÖ operasyonu: 223 şüpheli yakalandı
TÜVTÜRK araç muayene ücretleri zamlandı
Diyarbakır merkezli 11 ilde 'Sanal Kıskaç Operasyonu': 10 tutuklama
Vize kalktı, Türkiye aramaları katlandı: Hedef 1 milyon Çinli
Mahkemeye belge göndermeyene ceza
Ceyda Ersoy uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
TFF, 123 futbolcunun cezasını onadı
Rapor açıklandı: Doğum oranlarının düşme nedeni 'dijital kumar'
Borsada otomotiv karnesi açıklandı: Kim kazandı, kim kaybetti?
52 bin lira arttı! İşte 2026 bedelli askerlik ücreti
Öğrencilerin hazırladığı 'Haberimiz Olsun' bültenleri yayına başladı
En düşük emekli aylığı netleşti: Gözler TBMM'de!
Zamlı burs ve kredilerin ödenme tarihi belli oldu
Erdoğan'dan Venezuela açıklaması: Trump'a hassasiyetlerimizi ilettim
İçişleri merkez ve taşra teşkilatına 'uzman yardımcıları' alıyor
49 ayın en düşük enflasyonu borsayı coşturdu: Tarihi kapanış geldi!
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Üniversitelerde Uygulamalı Birimler İstihdam Kapısı Oldu!

Üniversitelerde eski adıyla uzman yeni ismiyle uygulamalı birim statüsündeki öğretim görevlisi kadroları ne yazık ki işsiz doktoralıların istihdam kapısına dönüştü!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Ocak 2026 14:00, Son Güncelleme : 06 Ocak 2026 11:16
Üniversitelerde Uygulamalı Birimler İstihdam Kapısı Oldu!

Hatırlanacağı üzere, yükseköğretim mevzuatımızda "yardımcı doçent" ünvanının kaldırılmasıyla başlayan tartışma sonrası, belirli bir meslekte tecrübesiyle yükseköğretim kurumlarına katkı veren ve "uzman" olarak çalışan kişilerin kadro ünvanları "öğretim görevlisi"ne dönüştürüldü.

Fakat, ünvanların sadeleşmesi anlamında mantıklı gözüken bu durum, yükseköğretim kurumlarında "uzmanlık" gerektiren kadrolara, alanında hiçbir tecrübesi bulunmayan kişilerin "öğretim görevlisi" olarak alınmasına sebebiyet verdi!

Onlarca belki yüzlerce örneği olan bu durumu çok yakın bir ilanla gündem ederek, üniversitelerin her geçen gün bir istihdam kapısına nasıl dönüştüğünü sizlere kısaca paylaşalım.

31 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü Öğretim Görevlisi ilanında tam olarak şu şartlara yer verilmiştir:

"Türk Dili ve Edebiyatı bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanda tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans eğitimi sonrası yükseköğretim kurumlarında en az 2 (iki) yıl ders verme deneyimine sahip olmak"

Kalite Koordinatörlüğünde çalışacak kişilerin bölüm şartından öte bu alanda en azından bir tecrübesi bulunması beklenir ki en azından işe başladığında üniversiteye bu anlamda değer katabilsin. Ancak, ilanda kalite alanında tecrübe aranmamıştır. İşin diğer garip tarafı, derse girmek gibi bir yükümlülüğü bulunmayan ve idari süreçlerde görev alacak kişiden en az 2 yıl ders verme deneyimi istenmiştir. Akla mantığa yatmayan, elle tutulur hiçbir tarafı olmayan bu şartlarla alınacak kişinin üniversiteye ve devlete yük olmaktan başka bir açıklaması yoktur!

Üniversiteler ne yazık ki işsiz doktoralıların alanlarıyla uz ak yakın olmayan yerlerde çalışmalarını sağlamak için bir istihdam kapısına dönüşmüştür. Adamını bulan bir şekilde kadrosunu açtırabilirken, kimi kimsesi olmayan kişiler ise ister doktora yapsın ister doçent olsun ömrünü heba etmektedir.

Kimin derdinde derseniz.

En acısı bu durum. Ne yazık ki kimsenin!

