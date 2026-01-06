Altının gramı 6 bin 177 liradan işlem görüyor

Dün ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,5 artışla 6 bin 143 liradan tamamladı.

Güne artışla başlayan gram altın, saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,6 değer kazancıyla 6 bin 177 lira seviyesinde bulunuyor.

ONS ALTIN 4 BİN 445 DOLAR SEVİYESİNDE

Çeyrek altın 10 bin 440 liradan, cumhuriyet altını ise 41 bin 600 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatı yüzde 2,6 artışla 4 bin 445 dolardan kapanırken, yeni işlem gününde de yüzde 0,4 primle 4 bin 462 dolarda işlem görüyor.