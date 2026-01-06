Altının gramı 6 bin 177 liradan işlem görüyor

Konut projesine kaç kişi başvurdu? Bakan açıkladı
Konut projesine kaç kişi başvurdu? Bakan açıkladı
Bakan Bolat: Türkiye 400 milyar dolar ihracatı olan ülkeler liginde
Bakan Bolat: Türkiye 400 milyar dolar ihracatı olan ülkeler liginde
Bahçeli'den ABD'ye Maduro tepkisi: 'Yapılan haydutluk'
Bahçeli'den ABD'ye Maduro tepkisi: 'Yapılan haydutluk'
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 80 gözaltı kararı
Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 80 gözaltı kararı
Bugün Hava Nasıl? İl İl Güncel Tahminler
Bugün Hava Nasıl? İl İl Güncel Tahminler
FETÖ operasyonu: 223 şüpheli yakalandı
FETÖ operasyonu: 223 şüpheli yakalandı
TÜVTÜRK araç muayene ücretleri zamlandı
TÜVTÜRK araç muayene ücretleri zamlandı
Diyarbakır merkezli 11 ilde 'Sanal Kıskaç Operasyonu': 10 tutuklama
Diyarbakır merkezli 11 ilde 'Sanal Kıskaç Operasyonu': 10 tutuklama
Vize kalktı, Türkiye aramaları katlandı: Hedef 1 milyon Çinli
Vize kalktı, Türkiye aramaları katlandı: Hedef 1 milyon Çinli
Mahkemeye belge göndermeyene ceza
Mahkemeye belge göndermeyene ceza
Ceyda Ersoy uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Ceyda Ersoy uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
TFF, 123 futbolcunun cezasını onadı
TFF, 123 futbolcunun cezasını onadı
Rapor açıklandı: Doğum oranlarının düşme nedeni 'dijital kumar'
Rapor açıklandı: Doğum oranlarının düşme nedeni 'dijital kumar'
Borsada otomotiv karnesi açıklandı: Kim kazandı, kim kaybetti?
Borsada otomotiv karnesi açıklandı: Kim kazandı, kim kaybetti?
52 bin lira arttı! İşte 2026 bedelli askerlik ücreti
52 bin lira arttı! İşte 2026 bedelli askerlik ücreti
Öğrencilerin hazırladığı 'Haberimiz Olsun' bültenleri yayına başladı
Öğrencilerin hazırladığı 'Haberimiz Olsun' bültenleri yayına başladı
En düşük emekli aylığı netleşti: Gözler TBMM'de!
En düşük emekli aylığı netleşti: Gözler TBMM'de!
Zamlı burs ve kredilerin ödenme tarihi belli oldu
Zamlı burs ve kredilerin ödenme tarihi belli oldu
Erdoğan'dan Venezuela açıklaması: Trump'a hassasiyetlerimizi ilettim
Erdoğan'dan Venezuela açıklaması: Trump'a hassasiyetlerimizi ilettim
İçişleri merkez ve taşra teşkilatına 'uzman yardımcıları' alıyor
İçişleri merkez ve taşra teşkilatına 'uzman yardımcıları' alıyor
49 ayın en düşük enflasyonu borsayı coşturdu: Tarihi kapanış geldi!
49 ayın en düşük enflasyonu borsayı coşturdu: Tarihi kapanış geldi!
Özel okul zam oranları belli oldu
Özel okul zam oranları belli oldu
Yargıtay'dan boşanmada emsal karar: Affettiysen kusur sayamazsın!
Yargıtay'dan boşanmada emsal karar: Affettiysen kusur sayamazsın!
İş dünyasından enflasyon yorumu: 2026 reform yılı olmalı!
İş dünyasından enflasyon yorumu: 2026 reform yılı olmalı!
EKK'dan 2026 mesajı: Enflasyonla mücadelede taviz yok
EKK'dan 2026 mesajı: Enflasyonla mücadelede taviz yok
Öğrenci Gelişim Raporları Öğretmenlere Yük, Velilere Bilmece Olmaktan Çıkarılmalı
Öğrenci Gelişim Raporları Öğretmenlere Yük, Velilere Bilmece Olmaktan Çıkarılmalı
Bakan Bayraktar: Enerji verimliliği sadece bir tasarruf meselesi değil
Bakan Bayraktar: Enerji verimliliği sadece bir tasarruf meselesi değil
Bahis soruşturması: 950 teknik direktöre soruşturma gelecek iddiası
Bahis soruşturması: 950 teknik direktöre soruşturma gelecek iddiası
Bakan Şimşek: Dezenflasyon genele yayıldı
Bakan Şimşek: Dezenflasyon genele yayıldı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altının gramı 6 bin 177 liradan işlem görüyor

Gram altın günü yükselişle başlayarak, 6 bin 177 lira seviyesinde seyrediyor. Çeyrek altın 10 bin 440 lira, cumhuriyet altını ise 41 bin 600 liradan alıcı buluyor. Önceki güne göre yüzde 2,5 değer kazanan gram altın, dünkü kapandığı seviyenin üzerinde seyrediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ocak 2026 11:02, Son Güncelleme : 06 Ocak 2026 11:12
Yazdır

Dün ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,5 artışla 6 bin 143 liradan tamamladı.

Güne artışla başlayan gram altın, saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,6 değer kazancıyla 6 bin 177 lira seviyesinde bulunuyor.

ONS ALTIN 4 BİN 445 DOLAR SEVİYESİNDE

Çeyrek altın 10 bin 440 liradan, cumhuriyet altını ise 41 bin 600 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatı yüzde 2,6 artışla 4 bin 445 dolardan kapanırken, yeni işlem gününde de yüzde 0,4 primle 4 bin 462 dolarda işlem görüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber