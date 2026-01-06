Gözaltındaki ünlüler Adli Tıp Kurumu'nda

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga geldi.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör, menajer Haluk Şentürk, şarkıcı Alya Şahinler ve sosyal medya ünlüsü Ceyda Ersoy'un aralarında bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı.

ÜNLÜLERİN MENAJERİ DE GÖZALTINDA

Şarkıcı Hadise ve Aşkın Nur Yengi gibi birçok ünlü ismin menajeri olan Haluk Şentürk de uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınanlar arasında.

Adli Tıp Kurumu'na getirilen ünlüler, uyuşturucu testi için saç ve kan örneği verecek.

İSİMLER BELLİ OLDU

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler şöyle:

Binnur Buse Alper, Merve Eryiğit, Özge Bitmez, Veysel Avcı, Sevgi Taşdan, Sedef Selen Atmaca, Arif Altunbulak, Doğukan Güngör, Burak Altındağ, Gizem Özköroğlu, Gülsüm Bayrak, Saniye Deniz, Merve Uslu, Ece Cerenbeli, Berna Aracı, Bülent Tetik, Lerna Elmas, Ceren Yıldırım, Gözde Anuk, Duygu Yıldırım, Nevin Şimşek, Hakan Yıldız, Muzaffer Yıldırım, Koray Beşli, Alya Şahinler, Ceyda Ersoy.

ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim'den bu yana birçok operasyon yapıldı. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.

Soruşturma kapsamında tutuklananlar da oldu.

18 Aralık'ta Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler Sak, Bilic, Tilki ve Yıldız, kan ve saç örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Şarkıcı Yusuf Güney, oyuncu Melisa Döngel de ifade ve test için örnek verdikten sonra serbest bırakılanlar arasında yer aldı. Hakkında yakalama kararı buluna Şeyma Subaşı ise ABD dönüşü gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında da yakalama kararı bulunuyor. Son olarak bu şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.

Şüpheliler, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ya da kullanmakla suçlanıyor.

Aynı soruşturma kapsamında birçok ünlü isim gözaltına alınmış ve 17 kişi tutuklanmıştı.