Fenerbahçe ve Ali Koç aleyhine açılan dava reddedildi!

Fenerbahçe Spor Kulübü, kulüp ve önceki başkan Ali Y. Koç aleyhine açılan davanın reddedildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın 6 Ocak 2026 tarihli duruşmasında mahkeme tarafından reddedildiği bildirildi.

"Hukuki dayanak ispat niteliği taşımıyor"

Mahkemenin, dosyada sunulan deliller ile taraf beyanlarını değerlendirdiği ve davacı tarafın iddialarının hukuki dayanak ve ispat niteliği taşımadığı sonucuna vardığı ifade edildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz ve önceki Başkanımız Sayın Ali Y. Koç aleyhine açılan ve İstanbul 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmekte olan dava, 06.01.2026 tarihli duruşmada mahkeme tarafından reddedilmiştir.

Mahkeme; dosya kapsamında sunulan delilleri ve taraf beyanlarını değerlendirerek, davacı tarafın iddialarının hukuki dayanak ve ispat niteliği taşımadığı sonucuna varmış ve davanın reddine karar vermiştir. Karar, usul ve yasaya uygun şekilde açıklanmıştır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; kulübümüzün kurumsal kimliğine, sporun birleştirici ruhuna ve ifade özgürlüğü sınırları içinde yapılan açıklamalara yönelik haksız ve mesnetsiz iddialar karşısında, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuki süreçleri kararlılıkla ve şeffaflıkla takip etmeye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."