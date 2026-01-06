Öğretmenevlerinde tüm MEB personeli ve ailelerine %50 indirim!
MİT arşivinden 'Arabistanlı Lawrence' çıktı: Bazen hoca, bazen haham!
Erdoğan açıkladı: GÜÇ Programı ile gençlere günlük 1.375 TL harçlık!
Çanakkale'de 4 büyüklüğünde deprem
EFT ve havale ücretlerine zam geldi!
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi. Soruşturma başlatıldı
Bakan tarih verdi: 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
Konut projesine kaç kişi başvurdu? Bakan açıkladı
Bakan Bolat: Türkiye 400 milyar dolar ihracatı olan ülkeler liginde
Bahçeli'den ABD'ye Maduro tepkisi: 'Yapılan haydutluk'
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 80 gözaltı kararı
2025-Kaymakamlık/2 Sınav Sonuçları Açıklandı
Bugün Hava Nasıl? İl İl Güncel Tahminler
FETÖ operasyonu: 223 şüpheli yakalandı
TÜVTÜRK araç muayene ücretleri zamlandı
Diyarbakır merkezli 11 ilde 'Sanal Kıskaç Operasyonu': 10 tutuklama
Vize kalktı, Türkiye aramaları katlandı: Hedef 1 milyon Çinli
Mahkemeye belge göndermeyene ceza
Ceyda Ersoy uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
TFF, 123 futbolcunun cezasını onadı
Rapor açıklandı: Doğum oranlarının düşme nedeni 'dijital kumar'
Borsada otomotiv karnesi açıklandı: Kim kazandı, kim kaybetti?
52 bin lira arttı! İşte 2026 bedelli askerlik ücreti
Öğrencilerin hazırladığı 'Haberimiz Olsun' bültenleri yayına başladı
En düşük emekli aylığı netleşti: Gözler TBMM'de!
Zamlı burs ve kredilerin ödenme tarihi belli oldu
Erdoğan'dan Venezuela açıklaması: Trump'a hassasiyetlerimizi ilettim
İçişleri merkez ve taşra teşkilatına 'uzman yardımcıları' alıyor
49 ayın en düşük enflasyonu borsayı coşturdu: Tarihi kapanış geldi!
Selahattin Demirtaş'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hapis cezası

Mersin'de yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a, konuşmalarında "zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ocak 2026 13:44, Son Güncelleme : 06 Ocak 2026 13:45
Selahattin Demirtaş'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hapis cezası

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu sürüyor...

Kobani davasında 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Demirtaş, Kasım 2016'dan bu yana tutuklu.

DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Demirtaş'ın bu kez farklı bir suçtan mahkemesi görüldü.

Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, başka suçtan Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Demirtaş katılmadı, avukatı ise salonda hazır bulundu.

CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Cumhuriyet savcısı, sanığın "zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sunduğu esasa ilişkin mütalaasını yineledi.

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlanan müşteki avukatı, Demirtaş'ın zincirleme şekilde değil her bir eylemi nedeniyle ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı Özgür Özbek ise Demirtaş hakkında Bakırköy 46. Asliye Ceza Mahkemesince "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 3 yıl 6 aylık hapis cezası kararının, Yargıtay 4. Ceza Dairesi tarafından bozulduğunu ve söz konusu davayla birleştirilmesinin beklendiğini söyledi.

Hakim, esasa ilişkin savunma hazırlayabilmeleri için ek süre isteyen Özbek'in talebini reddetti.

Özbek, bunun üzerine savunma yapma haklarının ellerinden alındığını öne sürerek, reddihakim talebinde bulundu.

1 YIL 5 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI

Beyanların ardından kararını açıklayan hakim, reddihakim talebini reddetti, "zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı Demirtaş'ın mevcut halinin devamına hükmetti.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Mersin, Diyarbakır, Ankara ve Mardin'deki konuşmalarında "Cumhurbaşkanına hakaret ettiği" gerekçesiyle dava açılmıştı.

Önceki celsede hakim, Demirtaş'ın, Mersin ve Diyarbakır'daki konuşmalarına ilişkin dosyaların birleştirilmesine karar vermiş, Ankara ve Mardin'deki ifadeleriyle ilgili dosyaların birleştirme talebini ise uygun görmemişti.

Hakim, duruşmaya katılmayan Demirtaş'ın sonraki celseye de katılmaması halinde "susma hakkını kullandığının kabul edileceğine" yönelik ihtarda bulunulmasına karar vermişti.


