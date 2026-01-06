İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi. Soruşturma başlatıldı

İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne 2001 yılından bugüne kadar kayıt yaptırmış kız öğrencilerin fotoğrafları iddiaya göre kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

"EN GÜZEL" VE "EN ÇİRKİN" BAŞLIKLARINDA OYLAMA AÇILDI

Fotoğraflar internet sitesine yüklenerek, "en güzel" ve "en çirkin" gibi başlıklar altında oylamaya açıldı. Ayrıca öğrencilerin numaraları da internet sitesinde paylaşıldı.

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNDEN SUÇ DUYURUSU

Tepki çeken olayın ardından üniversite yönetimi suç duyurusunda bulundu. İnternet sitesi kapatılırken olay yargıya taşındı.

Hukuki sürecin başlatıldığını duyuran üniversite yönetimi, sorumlular hakkında gerekli hukuki ve cezai süreçlerin başlatıldığını bildirdi.

Açıklamada olayın en kısa sürede aydınlatılacağı da ifade edildi.