EFT ve havale ücretlerine zam geldi!

Bankaların para transferi işlemlerinde uyguladıkları elektronik fon transferi (EFT) ücretlerine zam yapıldı. Böylece 2026 yılında geçerli olacak para transferi tavan ücret tarifesi netleşti.

EFT ve havale ücretleri mevzuat gereği bir önceki yılın enflasyon oranı olan yüzde 30,9 oranında artılırdı. Ayrıca tutar basamakları da yükseltildi.

Yapılan değişikliklere göre EFT ve havalede 6 bin 300- 304 bin 800 TL olan basamaklar 8 bin 300- 399 bin TL aralığına yükseltildi.

Yeni tavan ücretler

Yapılan düzenlemeye göre 2026 yılında farklı banka hesaplarına gönderilecek para transferlerinde en alt basamaktaki ücret 6,40 liradan 8,37 TL'ye yükseltildi.

Yeni ücretler şubat ayından itibaren geçerli olacak.

2026 yılında EFT ve havalelerden alınacak ücretler basamaklara göre şöyle olacak: