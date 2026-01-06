MHP'li Feti Yıldız komisyon raporu için tarih verdi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Yıldız "Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun çalışmalarına ilişkin konuşan Yıldız "Uzlaşma sağlanmayacak bir şey yok. Rapor bu hafta çıkabilir" dedi.
Haber Giriş : 06 Ocak 2026 15:21, Son Güncelleme : 06 Ocak 2026 15:47
