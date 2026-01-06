Öğretmenevlerinde tüm MEB personeli ve ailelerine %50 indirim!
MİT arşivinden 'Arabistanlı Lawrence' çıktı: Bazen hoca, bazen haham!
Erdoğan açıkladı: GÜÇ Programı ile gençlere günlük 1.375 TL harçlık!
Çanakkale'de 4 büyüklüğünde deprem
EFT ve havale ücretlerine zam geldi!
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi. Soruşturma başlatıldı
Bakan tarih verdi: 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
Konut projesine kaç kişi başvurdu? Bakan açıkladı
Bakan Bolat: Türkiye 400 milyar dolar ihracatı olan ülkeler liginde
Bahçeli'den ABD'ye Maduro tepkisi: 'Yapılan haydutluk'
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 80 gözaltı kararı
2025-Kaymakamlık/2 Sınav Sonuçları Açıklandı
Bugün Hava Nasıl? İl İl Güncel Tahminler
FETÖ operasyonu: 223 şüpheli yakalandı
TÜVTÜRK araç muayene ücretleri zamlandı
Diyarbakır merkezli 11 ilde 'Sanal Kıskaç Operasyonu': 10 tutuklama
Vize kalktı, Türkiye aramaları katlandı: Hedef 1 milyon Çinli
Mahkemeye belge göndermeyene ceza
Ceyda Ersoy uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
TFF, 123 futbolcunun cezasını onadı
Rapor açıklandı: Doğum oranlarının düşme nedeni 'dijital kumar'
Borsada otomotiv karnesi açıklandı: Kim kazandı, kim kaybetti?
52 bin lira arttı! İşte 2026 bedelli askerlik ücreti
Öğrencilerin hazırladığı 'Haberimiz Olsun' bültenleri yayına başladı
En düşük emekli aylığı netleşti: Gözler TBMM'de!
Zamlı burs ve kredilerin ödenme tarihi belli oldu
Erdoğan'dan Venezuela açıklaması: Trump'a hassasiyetlerimizi ilettim
İçişleri merkez ve taşra teşkilatına 'uzman yardımcıları' alıyor
49 ayın en düşük enflasyonu borsayı coşturdu: Tarihi kapanış geldi!
MİT arşivinden 'Arabistanlı Lawrence' çıktı: Bazen hoca, bazen haham!

Milli İstihbarat Teşkilatı, ünlü İngiliz ajanı Thomas Edward Lawrence hakkındaki 1929 tarihli gizli raporu yayımladı. Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti tarafından hazırlanan tarihi belge; Lawrence'ın Kudüs'te Müslüman hocası ve Musevi hahamı kılıklarına girerek halkı kışkırttığını, Filistin'de kan dökülmesi için "zehirli telkinlerde" bulunduğunu ve Mısır'ın bağımsızlığını engellemek için Sudan üzerinden operasyonlar yürüttüğünü ortaya koydu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ocak 2026 15:35, Son Güncelleme : 06 Ocak 2026 15:41
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), "Arabistanlı Lawrence" olarak bilinen ünlü İngiliz ajanı Thomas Edward Lawrence hakkında hazırlanan belgeyi paylaştı.

MİT'in resmi internet sitesinde, "Özel Koleksiyon" sekmesindeki "Belgeler" kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına yenisi eklendi.

Bu belge, "Arabistanlı Lawrence" olarak bilinen ünlü İngiliz ajanı Thomas Edward Lawrence'ın, Mısır, Suriye ve Irak'ta kıyafet değiştirerek ve farklı isimler altında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin olarak Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti tarafından hazırlanan 23 Eylül 1929 tarihli yazı oldu.

Büyük Erkan-ı Harbiyye Reisliği, Dahiliye ve Hariciye Vekaletleri'ne gönderilen ve Lawrance'ın asker üniformalı fotoğrafının da olduğu yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Kahire'deki Mason kulübüne Suriye ve Filistin'den gelen mevsuk ve teyit edilmiş malumatı ikinci maddede arz eylerim. İngiliz entelicens servis şeflerinden meşhur casus Miralay Lavrens'in bundan iki ay mukaddem Mısır'da şeyh Aptullah namı müstearile bir müddet bulunduktan sonra Suriye ve Irak'a geçtiği ve geçen ağustos ayı zarfında ansızın Kudüs'e geldiği ve elyevm Sudan'ın Hartum şehrinde bulunduğu anlaşılmıştır. Lavrens'in, Kudüs'te bulunduğu müddet zarfında bazen Müslüman hocası kıyafetinde ve şeyh Aptullah namile ve bazen de Amerikalı Musevi hahamı şeklinde ve Yakos İskinazi namile (buraki şerif-ağlama duvarı) civarına gelerek bu civarda bulunan Müslüman ve Yahudilere ayrı ayrı vakıtlarda zehirli telkınatta bulunarak heyecan getirdiği ve bugünkü Filistin kıtalini ihzar ettiği mevsuku kelam birçok zevatın ifadesiyle teyit edilmiştir.

Gerek entelicens servis merkezi ve gerek emperiyalist teşkilat resi karda bulunan amele fırkasının siyasetinden memnun değillerdir. Makdonalt'ın Mısır'dan sonra Filistin'e bir istiklal bahşetmek tasavvurunu mevkii tatbika koymadan Filistin'de bir ihtilal çıkartılarak istiklale layık olmadıkları maksadı istihdaf edilmiştir. Lavrens'in Sudan mıntakasına azimet etmiş olması keyfiyetinin de pek ziyade şayanı dikkat maksatlar ve esrarengiz tertibat ile alakadar olduğu temin edilmektedir. Binaenaleyh entelicens servis teşkilatı bu itilaf projesinin Mısır milletine arz edildiği bu sıralarda Mısır'da karışıklıklar ihdat edip Mısır'ın henüz bu lütfa layık olmadığı isbat edilecek ve bu suretle İngiliz parlamentosunda Makdonalt kabinesini zaif bir mevkie düşürerek evvelce olduğu veçhile Mısır'ın sinesine bağdaş kurup oturacaktır. Mısır'da karışıklıklar ihdas ve tertip için en iyi vasat şimdiki halde Sudan'dır. Sudan'da halihazırda yalnız İngiliz idaresi ve emperiyalist amalile meşbu İngiliz idare adamları ve Sudan'ın daimi bir surette Mısır'la ittisalı bulunduğundan Sudan'da Mısır için pek emin olarak bir suikastın ihzarı ve talim edilmiş ajanların Mısır'a ithal edilip menfi propagandalar ve tahribat yapılması pek basit bir keyfiyettir."

