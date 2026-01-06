Bakanlıktan 7 Ocak uyarısı: Sağanak, fırtına ve çığ tehlikesi bir arada!

Öğretmenevlerinde tüm MEB personeli ve ailelerine %50 indirim!
Öğretmenevlerinde tüm MEB personeli ve ailelerine %50 indirim!
MİT arşivinden 'Arabistanlı Lawrence' çıktı: Bazen hoca, bazen haham!
MİT arşivinden 'Arabistanlı Lawrence' çıktı: Bazen hoca, bazen haham!
Erdoğan açıkladı: GÜÇ Programı ile gençlere günlük 1.375 TL harçlık!
Erdoğan açıkladı: GÜÇ Programı ile gençlere günlük 1.375 TL harçlık!
Çanakkale'de 4 büyüklüğünde deprem
Çanakkale'de 4 büyüklüğünde deprem
EFT ve havale ücretlerine zam geldi!
EFT ve havale ücretlerine zam geldi!
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi. Soruşturma başlatıldı
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi. Soruşturma başlatıldı
Bakan tarih verdi: 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
Bakan tarih verdi: 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
Konut projesine kaç kişi başvurdu? Bakan açıkladı
Konut projesine kaç kişi başvurdu? Bakan açıkladı
Bakan Bolat: Türkiye 400 milyar dolar ihracatı olan ülkeler liginde
Bakan Bolat: Türkiye 400 milyar dolar ihracatı olan ülkeler liginde
Bahçeli'den ABD'ye Maduro tepkisi: 'Yapılan haydutluk'
Bahçeli'den ABD'ye Maduro tepkisi: 'Yapılan haydutluk'
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 80 gözaltı kararı
Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 80 gözaltı kararı
2025-Kaymakamlık/2 Sınav Sonuçları Açıklandı
2025-Kaymakamlık/2 Sınav Sonuçları Açıklandı
Bugün Hava Nasıl? İl İl Güncel Tahminler
Bugün Hava Nasıl? İl İl Güncel Tahminler
FETÖ operasyonu: 223 şüpheli yakalandı
FETÖ operasyonu: 223 şüpheli yakalandı
TÜVTÜRK araç muayene ücretleri zamlandı
TÜVTÜRK araç muayene ücretleri zamlandı
Diyarbakır merkezli 11 ilde 'Sanal Kıskaç Operasyonu': 10 tutuklama
Diyarbakır merkezli 11 ilde 'Sanal Kıskaç Operasyonu': 10 tutuklama
Vize kalktı, Türkiye aramaları katlandı: Hedef 1 milyon Çinli
Vize kalktı, Türkiye aramaları katlandı: Hedef 1 milyon Çinli
Mahkemeye belge göndermeyene ceza
Mahkemeye belge göndermeyene ceza
Ceyda Ersoy uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Ceyda Ersoy uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
TFF, 123 futbolcunun cezasını onadı
TFF, 123 futbolcunun cezasını onadı
Rapor açıklandı: Doğum oranlarının düşme nedeni 'dijital kumar'
Rapor açıklandı: Doğum oranlarının düşme nedeni 'dijital kumar'
Borsada otomotiv karnesi açıklandı: Kim kazandı, kim kaybetti?
Borsada otomotiv karnesi açıklandı: Kim kazandı, kim kaybetti?
52 bin lira arttı! İşte 2026 bedelli askerlik ücreti
52 bin lira arttı! İşte 2026 bedelli askerlik ücreti
Öğrencilerin hazırladığı 'Haberimiz Olsun' bültenleri yayına başladı
Öğrencilerin hazırladığı 'Haberimiz Olsun' bültenleri yayına başladı
En düşük emekli aylığı netleşti: Gözler TBMM'de!
En düşük emekli aylığı netleşti: Gözler TBMM'de!
Zamlı burs ve kredilerin ödenme tarihi belli oldu
Zamlı burs ve kredilerin ödenme tarihi belli oldu
Erdoğan'dan Venezuela açıklaması: Trump'a hassasiyetlerimizi ilettim
Erdoğan'dan Venezuela açıklaması: Trump'a hassasiyetlerimizi ilettim
İçişleri merkez ve taşra teşkilatına 'uzman yardımcıları' alıyor
İçişleri merkez ve taşra teşkilatına 'uzman yardımcıları' alıyor
49 ayın en düşük enflasyonu borsayı coşturdu: Tarihi kapanış geldi!
49 ayın en düşük enflasyonu borsayı coşturdu: Tarihi kapanış geldi!
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bakanlıktan 7 Ocak uyarısı: Sağanak, fırtına ve çığ tehlikesi bir arada!

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan veriler doğrultusunda 7 Ocak Çarşamba günü için çok boyutlu bir uyarı yayımladı. Yarın öğleden sonra Edirne ve Kırklareli'nde kuvvetli sağanak; Ege ve Marmara'nın batısında şiddetli fırtına; Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ise çığ tehlikesi bekleniyor. Vatandaşların sel, su baskını, çatı uçması ve baca gazı zehirlenmesi gibi risklere karşı dikkatli olması istendi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Ocak 2026 16:15, Son Güncelleme : 06 Ocak 2026 16:15
Yazdır
Bakanlıktan 7 Ocak uyarısı: Sağanak, fırtına ve çığ tehlikesi bir arada!
İçişleri Bakanlığı, Trakya bölgesi için kuvvetli yağış, Ege ve Marmara bölgeleri için fırtına, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri için ise çığ tehlikesi uyarılarında bulundu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 7 Ocak 2026 Çarşamba günü Trakya kesiminde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak, öğle saatlerinden sonra Edirne çevreleri ile Kırklareli'nin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kıyı Ege ile zamanla Marmara'nın batısı ve İç Ege'de güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına, Marmara'nın güneybatısı ile Ege'nin kuzey kıyılarında yer yer fırtına bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber