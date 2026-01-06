Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldırı girişimi

Başkan Burada programı kapsamında Yıldırım'da vatandaşlarla buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, başkanlık karavanı önünde konuşma yaptığı esnada Recep B. isimli şahıs saldırı girişiminde bulundu. Başkanın korumaları, zabıtalar ve bölgedeki resmi ekipler şahsı etkisiz hale getirdiler



Recep B. emniyet müdürlüğüne götürüldü. Saldırı girişiminin şahsi bir meseledan kaynaklandığı düşünülüyor



Olay sonrası açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, saldırıyı Yıldırım ilçesi ve buradaki mahalle sakinlerine kesinlikle mal etmediklerini ifade ederek, "Bunun şahsi bir olay olduğunu düşünüyorum. Biz halkımızı kucaklamaya, Bursalılar ile buluşmaya, onların dertleriyle dertlenmeye, sokakta olmaya devam edeceğiz" dedi.



Bu arada olayın şahsi bir meseleden, bir iş başvurusunun olumsuz neticelenmesinden kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor.



Öte yandan şahsın 2019 yılında dönemin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na da Yıldırım ziyaretinde mikrofon fırlattığı, toplantıda kavga çıktığı öğrenildi