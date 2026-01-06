Konya'da cami içindeki uygunsuz paylaşımlara soruşturma!

Konya Valiliğinin, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, seyahat amaçlı kentte bulunan iki kişinin, cami içinde uygunsuz kıyafetle yakışıksız davranışlarda bulunduğuna dair görüntülerin yer aldığı belirtildi.

