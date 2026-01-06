VGM'den öğrenci burslarına 2026 zammı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla öğrencilere sağladığı geri ödemesiz burs tutarlarına zam yaptı. Yeni düzenlemeyle birlikte ortaöğrenim (ilkokul, ortaokul, lise) öğrencilerine verilen burs 1.250 TL'den 1.750 TL'ye; yükseköğrenim öğrencilerinin bursu ise 3.000 TL'den 4.000 TL'ye yükseltildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ocak 2026 16:40, Son Güncelleme : 06 Ocak 2026 16:39
VGM'nin NSosyal hesabındaki paylaşıma göre, bu kapsamda 2026 Ocak ayı itibarıyla ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören 40 bin öğrenciye verilen burs desteği 1250 liradan 1750 liraya yükseltildi.
Yükseköğrenimde eğitim gören 10 bin öğrenciye sağlanan burs desteği ise 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarıldı.