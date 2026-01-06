Ünlü isimlerin uyuşturucu testi sonuçları çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ardından Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren şüphelilerin tahlil sonuçları çıktı.

Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu ve Mümine Senna Yıldız'ın Adli Tıp Kurumu'nca alınan örneklerde 'kokain' maddesi pozitif çıktı.

Oyuncu İrem Sak'ın ve sanal medya ünlüsü Danla Biliç olarak bilinen Damla Aktepe'nin test sonucu ise negatif çıktı.