Fenerbahçe tribün liderine yönelik silahlı saldırıda 7 tutuklama

Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e yönelik, AK-47 marka uzun namlulu tüfek ve tabanca kullanılarak gerçekleştirilen saldırıyla ilgili olarak yürütülen soruşturmada 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Savcılık işlemlerinin ardından şüpheliler, sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2026 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net