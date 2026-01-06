Borsa'da tarihi gün: 12.000 puan seviyesi aşıldı
Fenerbahçe tribün liderine yönelik silahlı saldırıda 7 tutuklama

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar'da, Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e yönelik 30 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

