Çatıdan düşen kar kütlesi genç kızın hayatına mal oldu
Bitlis'in Tatvan ilçesinde çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan genç kız hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Ocak 2026 18:21, Son Güncelleme : 06 Ocak 2026 18:37
Fuar Mahallesi'nde 20 yaşındaki A.İ., kaldırımda yürüdüğü sırada bir binanın çatısından kopan kar kütlesinin üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı. A.İ., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken, yetkililer benzer tehlikelere karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.