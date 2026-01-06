Boğaziçi'nden 'hediye paketi' açıklaması: Kamu kaynağı kullanılmadı

Boğaziçi Üniversitesi, öğretim üyelerine dağıtılan hediye paketlerinin Boğaziçi Teknopark'ın tüzel kişiliğine ait kaynaklarla temin edildiğini, üniversite bütçesinden veya herhangi bir kamu kaynağından harcama yapılmadığını belirterek, hediyelerin Rektörlük tarafından "eş, akraba veya tanıdıklara dağıtıldığı" ve "hediye paketlerinin piyasa değerinin 10 bin lira olduğu" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Teknopark tarafından öğretim faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan ve akademisyenlerin çalışma ortamında kullanabilecekleri ürünlerden oluşan hediye paketleri hakkında bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesapları aracılığıyla gerçeğe aykırı ve yanıltıcı iddiaların gündeme getirildiğinin görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve kurumsal itibarın korunması adına belirtmek isteriz ki söz konusu hediye paketleri, Boğaziçi Teknopark'ın tüzel kişiliğine ait kaynaklarla temin edilmiş olup üniversite bütçesinden veya herhangi bir kamu kaynağından harcama yapılmamıştır." ifadesi kullanıldı.

Paketlerin yalnızca üniversitenin 500 öğretim üyesine, belgeli ve kayıtlı bir süreç dahilinde doğrudan Teknopark tarafından ulaştırıldığının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hediyelerin Rektörlük tarafından 'eş, akraba veya tanıdıklara dağıtıldığı' ve 'hediye paketlerinin piyasa değerinin 10 bin lira olduğu' yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu ithamlar kamuoyunu yanıltmak için bilinçli olarak kurgulanmış iftira niteliğinde değerlendirmelerden ibarettir. Boğaziçi Teknopark, kuruluş misyonu doğrultusunda üniversitenin akademik üretimini ve öğretim faaliyetlerini desteklemeyi temel bir sorumluluk olarak görmekte, büyüdükçe ve güçlendikçe öğretim üyelerine yönelik bu ve benzeri katkıları sürdürmeyi hedeflemektedir. Gerçeğe aykırı iddialar karşısında kurumsal itibarın korunması amacıyla gerekli hukuki haklarımız saklı tutulmakta olup, kamuoyunu yanıltıcı nitelikteki yayınlar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adımlar atılacaktır."