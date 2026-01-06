AYM'den emsal karar: Toplu sözleşmede 'imza tarihi' engeli kalktı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Feci kaza: Kamyon dükkana daldı, 2 kişi hayatını kaybetti

Beykoz'da kontrolden çıkan kamyonun dükkana daldığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Ocak 2026 19:15, Son Güncelleme : 06 Ocak 2026 19:16
Feci kaza: Kamyon dükkana daldı, 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza, 15.00 sıralarında Beykoz Anadolu Kavağı Mahallesi Mirşah Hamam Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Emet Tüfenk (27) idaresindeki 34 DH 9369 plakalı tahta yüklü kamyonet, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 2 katlı bir evin zemin katındaki dükkana daldı. Kamyon ayrıca, park halindeki 34 BLJ 774 plakalı Volkswagen marka otomobile de çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde kamyon sürücüsü Tüfenk'in ve caddede yaya olarak bulunan Wiebe Wermer'in (28) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde bulunan İtalyan uyruklu Illaria Carroza (27) da sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

