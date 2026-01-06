TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisi'nin "Yerel yönetimler", İYİ Parti'nin "Kamu çalışanları ve emekliler", DEM Parti'nin "DEAŞ operasyonları"na ilişkin grup önerileri görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, iktidarı eleştirdi.

Kuvvetler ayrılığı ilkesinin işlemediğini savunan Özdağ, muhalefet partilerinin yönettiği belediyelere çifte standartlı davranıldığını iddia etti.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, belediyeler arasında ayrımcılık yapıldığını öne sürdü.

İktidar belediyelerine yönelik işlem yapılmadığını söyleyen Kocamaz, muhalefet partilerine ait belediyelere farklı uygulamalar gerçekleştirildiğini savundu.

Kocamaz, "İktidara yakın birçok belediyede alt geçit, raylı sistem gibi hizmetler genel idare bütçelerinden yapılmaktadır. Muhalefete ait belediyelerin yatırımları engellenmekte, borçlanma talepleri geri çevrilmektedir." dedi.

DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartin, partilerinin yönettiği bazı belediyelere görevlendirmeler yapıldığını hatırlatarak, bunu eleştirdi.

Hakkari'de de halkın iradesine kelepçe vurulduğunu ileri süren Bartin, iktidarın yerel demokrasiyi katlettiğini söyledi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, belediyelerin SGK borçlarında ayrımcılık yapıldığını iddia etti.

İktidarın yönettiği belediyelerin SGK borçlarının yapılandırıldığını savunan Kış, muhalefet partilerinin belediyelerine ağır faiz oranlarının işletildiğini öne sürdü.

Gülcan Kış, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Vergi ve SGK borçlarında çifte standart uygulanıyor. Kamu bankaları kredileri adil ve eşit kullandırılmıyor. Yapılanlar hukuk devletiyle bağdaşmıyor. Sandıkta kazanılan yerel idareyi merkezi güçle bastırmak hukuk devletine yakışmıyor. Sonuç milleti hizmetten mahrum bırakmaktır. CHP'li belediyeler sosyal belediyeciliği sürdürmektedir."

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, İller Bankası'nın nüfusa göre pay dağıttığını belirtti.

Belediyelerin SGK primini ödemesi gerektiğinin altını çizen Erdem, "vergi veya SGK borcu olan muhalefet partilerinin belediyelerine farklı uygulamalar yapıldığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Erdem, limiti aşan, vergi ve SGK borcu olan belediyelerin kredi kullanamadığını, bunun da yasal olduğunu vurguladı.

Görüşmelerin ardından Yeni Yol Partisi ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi.

DEM Parti'nin grup önerisinin oylanması öncesi talep üzerine yapılan iki yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamamasının ardından, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.