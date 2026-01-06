AYM'den emsal karar: Toplu sözleşmede 'imza tarihi' engeli kalktı
Bakanlıktan Hatay'daki elektrik kesintilerine ilişkin açıklama
TCMB'nin aralık raporu: Enflasyonun ana eğiliminde gerileme sürüyor!
Bakan Güler'den PKK'ya: Kayıtsız şartsız silah bırakın ve teslim olun
Borsa'da tarihi gün: 12.000 puan seviyesi aşıldı
Boğaziçi'nden 'hediye paketi' açıklaması: Kamu kaynağı kullanılmadı
Ekonomi kurmayları en düşük emekli aylığı için bir araya geliyor
Bakan Göktaş açıkladı: Yeni engelli personel ataması Şubat'ta
Bahar havası veda ediyor: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek!
Enflasyonun 'mevsimsiz' tablosu: TÜFE aralıkta yüzde 1,67 arttı
Öğretmenevlerinde tüm MEB personeli ve ailelerine %50 indirim!
MİT arşivinden 'Arabistanlı Lawrence' çıktı: Bazen hoca, bazen haham!
Erdoğan açıkladı: GÜÇ Programı ile gençlere günlük 1.375 TL harçlık!
Çanakkale'de 4 büyüklüğünde deprem
EFT ve havale ücretlerine zam geldi!
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi. Soruşturma başlatıldı
Bakan tarih verdi: 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
Konut projesine kaç kişi başvurdu? Bakan açıkladı
Bakan Bolat: Türkiye 400 milyar dolar ihracatı olan ülkeler liginde
Bahçeli'den ABD'ye Maduro tepkisi: 'Yapılan haydutluk'
2026 Resmi Tatiller Takvimi: Bayramlar Ne Zaman, Kaç Gün?
Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 80 gözaltı kararı
2025-Kaymakamlık/2 Sınav Sonuçları Açıklandı
Bugün Hava Nasıl? İl İl Güncel Tahminler
FETÖ operasyonu: 223 şüpheli yakalandı
TÜVTÜRK araç muayene ücretleri zamlandı
Diyarbakır merkezli 11 ilde 'Sanal Kıskaç Operasyonu': 10 tutuklama
Vize kalktı, Türkiye aramaları katlandı: Hedef 1 milyon Çinli
Mahkemeye belge göndermeyene ceza
Ceyda Ersoy uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Bakan Güler'den PKK'ya: Kayıtsız şartsız silah bırakın ve teslim olun

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK'nın başarılı personelini ödüllendirdiği törende açıklamalarda bulundu. "Terörsüz Türkiye" sürecinin samimiyetle arkasında olduklarını belirten Güler; PKK/PYD/YPG/SDG gibi tüm terör gruplarının Suriye dahil her yerden çekilmesi ve derhal silah bırakması gerektiğini vurguladı.

Haber Giriş : 06 Ocak 2026 19:50, Son Güncelleme : 06 Ocak 2026 19:51
Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Güler, "Madalya Tevcih, Başarılı Birlik ve Personelin Ödüllendirilmesi Töreni"ne katılarak başarılı personel ve birliklere ödüllerini taltif etti.

Törene, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuvvet Komutanları ve Bakan Yardımcıları da katıldı.

Güler, törende Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'na, "TSK Şeref Madalyası ve Beratı" taltif ederken, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'e de "TSK Üstün Hizmet Madalyası ve Beratı" verdi.

Burada konuşan Güler, kara, deniz ve hava unsurlarının müşterek harekat anlayışı içinde uyum ve koordinasyonla görev yapmasının Türk ordusunun üstün niteliklerinin en bariz yansıması olduğunu söyledi.

Ordunun caydırıcı gücünün, en başta terör örgütleriyle mücadelede kendisini gösterdiğini, kahraman Mehmetçiğin emsalsiz gayretleriyle terörü bitirme noktasına getirdiğini belirten Güler, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 'Terörsüz Türkiye' süreci başlatılmıştır. Biz samimi olarak bu sürecin başarılı olmasını arzu ediyoruz. Ancak bunun için PKK ve iltisaklı tüm gruplar fesih kararı kapsamında Suriye dahil, bulundukları tüm bölgelerde derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmelidirler. Başta PKK/PYD/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Güler, icra edilen tüm faaliyetlerde büyük bir adanmışlıkla vazifelerini icra eden personelin tamamının, her türlü takdire layık olduğunu aktararak, "Aralarında temayüz ederek bugün ödül almaya hak kazanan silah ve mesai arkadaşlarımız başarılarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tamamını temsil etmektedirler. Kahraman ordumuz, sizler gibi personelimizin taşıdığı bu ulvi ruhla güçlüdür. Sizlerin yüksek aidiyet duygusu, adanmışlığı, disiplini ve başarıları ülkemizin bölgesel ve küresel ölçekteki etkinliğini ve itibarını da yükseltmektedir." diye konuştu.

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu'na "Şeref Madalyası"

Bakan Güler, gayretlerinden ötürü Şeref Madalyası ile taltif edilen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Hava Kuvvetler Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu, Üstün Hizmet Madalyası ile taltif edilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'i, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Levent Ergün'ü, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız'ı, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay'ı ve Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ı tebrik etti.

TSK sporcularının 2025'te sayısız mutluluk yaşattığını dile getiren Güler, şunları kaydetti:

"Spor Gücü Komutanlığımız 14'üncü Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) Şampiyonası'nda toplamda 63 rekor kırmış, bu kapsamda takım olarak 231 kupa, ferdi olarak ise 1402 madalya kazanmış ve büyük bir başarıya imza atmıştır. Atış Takımımız ise ulusal ve uluslararası müsabakalarda 1 dünya rekoru ve 17 Türkiye rekoru kırmış, takım olarak 33 Kupa ve ferdi olarak 137 madalya kazanarak Türkiye Şampiyonlukları elde etmiştir. Kick boks takımımız, ulusal ve uluslararası müsabakalarda ferdi olarak 150 madalya kazanmış, ayrıca Türkiye Şampiyonluğu elde etmiştir. Modern pentatlon takımımız, ulusal ve uluslararası müsabakalarda 5 dünya rekoru kırarken, takım olarak 6 kupa ve ferdi olarak da 50 madalya ile Türkiye şampiyonlukları, ayrıca Ordulararası Dünya Şampiyonluğu elde etmiştir. Aynı şekilde güreş, okçuluk ve deniz pentatlon takımlarımız da dünya şampiyonlukları kazanmışlardır. Tüm bunların yanı sıra paraşüt, satranç, triatlon, tırmanma, yüzme, yelken, kürek ve yat takımlarımız da çeşitli ulusal ve uluslararası müsabakalarda şampiyonluklar ve dereceler elde etmişlerdir."

Güler, ülkenin güvenliği, milletin huzuru ve devletin bekası için güçlü, hazırlıklı ve her şartta görevini yerine getirebilen bir orduyu muhafaza etmenin en temel sorumlulukları olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Çalışmak hayatınızın ana felsefesi, sabır ve disiplin ise bu yolda asla vazgeçmeyeceğiniz iki meziyet olmalıdır. Aziz Atatürk bu durumu, 'Zafer, zafer benimdir diyebilenin, başarı, başarılı olacağım diye başlayanın ve başardım diyebilenindir' sözleriyle veciz bir şekilde ifade etmiştir. Asıl olan elde edilen başarıyı koruyabilmek ve onu daha da ileriye taşıyacak iradeyi diri tutabilmektir. Unutulmamalıdır ki şanlı ordumuzun gücü sahip olduğu imkanlarla birlikte bu imkanları en doğru şekilde kullanacak nitelikli personelinden kaynaklanmaktadır. Bu çerçevede bugün ödüllendirilen siz kıymetli personelimizin ve birliklerimizin, gelecekte de bizlere daha nice gurur yaşatacağına yürekten inanıyorum."

Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda, daha büyük, daha güçlü bir Türkiye için azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceğine dikkati çeken Güler, "Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum." şeklinde konuştu.

