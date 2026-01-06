Duvarın çökmesi sonucu kayaların altında kalan genç öldü
Mersin'in Silifke ilçesinde bahçe çalışması yaparken çıktığı duvarın çökmesi sonucu kayaların altında kalan genç hayatını kaybetti.
Haber Giriş : 06 Ocak 2026 20:09, Son Güncelleme : 06 Ocak 2026 20:51
Canbazlı Mahallesi'nde babasıyla birlikte iş makinesi yardımıyla bahçede çalışma yapan Ekrem Yamşah (20), çıktığı duvarın çökmesi sonucu kayaların altında kaldı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yamşah'ın cenazesi Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.