Yılmaz Büyükerşen için siyasi yasak ve hapis istemi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gerçekleşen bazı ihalelere fesat karıştırılması, bu yolla kamu zararına neden oldukları iddiasıyla, aralarında eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in de bulunduğu sanıkların tutuksuz yargılandığı davanın yeniden görülmesine devam edildi. Büyükerşen hakkında siyasi yasak, hapis cezası ve kamu zararının geri alınması talep edildi.
28 Ocak 2013'te Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılan bazı ihalelere
fesat karıştırılması ve neticesinde kamu zararına neden olunmasıyla ilgili başlatılan
soruşturma çerçevesinde 23 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili eski Büyükşehir
Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve 22 belediye bürokratı hakkında, Eskişehir
1. Ağır Ceza Mahkemesinde 'ihaleye fesat karıştırma', 'Edimin ifasına fesat
karıştırma' ve 'Kamu görevlisinin resmi evrakta sahteciliği' suçlarından 2016
yılında beraat kararı verilmişti. Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Büyükerşen ve belediye
bürokratlarının söz konusu suçlardan verilen beraat kararının bozulmasına ve
yeniden yargılanmalarına karar verdi. Duruşmanın görülmesine Eskişehir 2. Ağır
Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Salonda sanık ve taraf avukatları hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı tarafından okunan mütalaada, "Edimin İfasına Fesat Karıştırma"
suçundan yargılanan Yılmaz Büyükerşen hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası
istendi. Duruşmada Büyükerşen'e siyasi yasak uygulanması, iş ve eylemler nedeniyle
oluştuğu belirtilen kamu zararının geri alınması talep edildi.
Taraf avukatları mütalaaya katıldıklarını ifade ederek, sanıkların cezalandırılmasını
talep etti. Sanık avukatları, bilirkişi raporunda yer alan ifadeleri kabul etmediklerin
söyleyerek, mütalaaya karşı yazılı beyanda bulunmak üzere ek süre talebinde
bulundu.
Mahkeme heyeti, talepler üzerine duruşmayı 20 Şubat'a erteledi.