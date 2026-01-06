Yılmaz Büyükerşen için siyasi yasak ve hapis istemi

28 Ocak 2013'te Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılan bazı ihalelere fesat karıştırılması ve neticesinde kamu zararına neden olunmasıyla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde 23 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve 22 belediye bürokratı hakkında, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 'ihaleye fesat karıştırma', 'Edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'Kamu görevlisinin resmi evrakta sahteciliği' suçlarından 2016 yılında beraat kararı verilmişti. Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Büyükerşen ve belediye bürokratlarının söz konusu suçlardan verilen beraat kararının bozulmasına ve yeniden yargılanmalarına karar verdi. Duruşmanın görülmesine Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Salonda sanık ve taraf avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı tarafından okunan mütalaada, "Edimin İfasına Fesat Karıştırma" suçundan yargılanan Yılmaz Büyükerşen hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi. Duruşmada Büyükerşen'e siyasi yasak uygulanması, iş ve eylemler nedeniyle oluştuğu belirtilen kamu zararının geri alınması talep edildi.



Taraf avukatları mütalaaya katıldıklarını ifade ederek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatları, bilirkişi raporunda yer alan ifadeleri kabul etmediklerin söyleyerek, mütalaaya karşı yazılı beyanda bulunmak üzere ek süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, talepler üzerine duruşmayı 20 Şubat'a erteledi.