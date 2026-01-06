Kayıp olarak aranan gencin, 5 gün sonra gölde cansız bedeni bulundu

2 Ocak'ta Çukurova Halk Eğitim Merkezi'nden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Hasan Hüseyin Gaygısız için yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, Gaygısız'ın Halk Eğitim Merkezi'nden çıktıktan sonra gidebileceği güzergahlarda arama yaptı. Arama çalışmalarında Gaygısız'ın, Kabasakal Mahallesi'nde tarla içinde ilerlerken güvenlik kamerasına yansıdığı tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, Gaygısız'ın en son görüldüğü noktada tarla içinde defter parçalarını saptadı. İzleri takip eden ekipler, gencin çantası ve defterlerine ulaştı. Yapılan aramalarda sonuç alınamayınca, su altı polisi de bölgenin yakınında Seyhan Baraj Gölü'nde arama çalışmasına başladı.

BALIK TUTUN VATANDAŞ CESEDİ BULDU

Ekiplerin 5 günlük arama çalışması sonuç vermezken, bugün akşam saatlerinde gölde balık tutan vatandaş, su üzerinde bir erkeğe ait cansız bedenle karşılaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen su altı polisleri, göl yüzeyindeki cansız bedeni kıyıya çıkardı. Yapılan kontrolde erkek cesedin 5 gündür kayıp olarak aranan Hasan Hüseyin Gaygısız'a ait olduğu belirlendi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Gaygısız'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.