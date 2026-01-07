7 Ocak 2026 tarihli atama kararı yayımlandı
7 Ocak 2026 tarihli atama kararı yayımlandı

7 ocak 2026 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

7 Ocak 2026 tarihli atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2026/1

Ekli listede yer alan kişiler hizalarında belirtilen görevlere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı;

- İzmir İl Müdürü Melih KELEŞ,

görevden alınmış,

- İzmir İl Müdürlüğüne, Aydın İl Müdürü Abdullah KÖMÜRCÜOĞLU,

- Aydın İl Müdürlüğüne, Bilecik İl Müdürü İlkay TÜRKOGLU, atanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı Müfettişi Ersoy İŞLEYEN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince kazanılmış hak aylık derecesine uygun Başmüfettişliğe atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ticaret Bakanlığı;

- Bartın Ticaret İl Müdürü Erhan ÖZCAN,

- Malatya Ticaret İl Müdürü Ahmet DEMİRBAG,

- Trabzon Ticaret İl Müdürü Kasım TİRYAKİ,

görevden alınmış,

- Amasya Ticaret İl Müdürlüğüne Cihan ÖZBAKIR,

- Erzurum Ticaret İl Müdürlüğüne Hüseyin YÜCEL,

- Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğüne Burhan KAHRAMAN,

- İzmir Ticaret İl Müdürlüğüne, Ticaret Başmüfettişi Murtaza Çağrı ERGÜNEN,

- Karabük Ticaret İl Müdürlüğüne Gamze AYDIN,

- Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğüne İbrahim İRİŞ,

- Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğüne İbrahim AKBAŞ,

- Tunceli Ticaret İl Müdürlüğüne Kayahan TOPAL, atanmıştır.

6 Ocak 2026

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

