Yurt dışından gümrüksüz alışveriş sona erdi: 30 Euro muafiyeti kaldırıldı
Yurt dışından gümrüksüz alışveriş sona erdi: 30 Euro muafiyeti kaldırıldı
Yurt dışından gümrüksüz alışveriş sona erdi: 30 Euro muafiyeti kaldırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme ile yurt dışı alışverişlerde uygulanan 30 Euro'luk gümrük muafiyeti kaldırıldı. 6 Şubat 2026'dan itibaren tüm siparişler için gümrük beyannamesi düzenlenecek.

07 Ocak 2026
Yurt dışından gümrüksüz alışveriş sona erdi: 30 Euro muafiyeti kaldırıldı

Yurt dışından yapılan bireysel alışverişlerde uzun süredir uygulanan gümrük muafiyeti sona eriyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 30 Euro'ya kadar olan alışverişlerde tanınan vergisiz ithalat hakkı kaldırıldı. Yeni düzenleme, hem ek maliyetleri hem de gümrük işlemlerini kökten değiştirecek.

30 Euro'luk gümrük muafiyeti kaldırıldı

6 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na dayalı olarak uygulanan 30 Euro'luk gümrük muafiyeti yürürlükten kaldırıldı. Buna göre, yurt dışından verilen tüm bireysel siparişler artık gümrük vergisine tabi olacak

Tüm siparişler için ayrıntılı gümrük beyannamesi zorunlu olacak

Yeni düzenleme kapsamında, ürün bedeline bakılmaksızın her bir gönderi için ayrıntılı gümrük beyannamesi hazırlanması gerekecek. Tüketiciler yalnızca gümrük vergisini değil, aynı zamanda beyanname düzenleme hizmet bedelini de ödemek zorunda kalacak.

Karar 6 Şubat 2026'da yürürlüğe giriyor

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, gümrük muafiyetini kaldıran düzenleme 6 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu tarihten sonra yurt dışından Türkiye'ye gönderilen tüm bireysel siparişler, yeni kurallara tabi olacak.

Uzmanlar, kararın hem tüketici alışkanlıklarını hem de yurt dışı kaynaklı e-ticaret hacmini önemli ölçüde etkileyeceğini belirtiyor.

