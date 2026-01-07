Memurların asgari yemek bedellerindeki artış belli oldu
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı düşürüldü

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkısı yüzde 30'dan yüzde 20'ye düşürüldü.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı düşürüldü

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkısının yüzde 30'dan yüzde 20'ye düşürülmesine dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, işveren tarafından ödenenler hariç olmak üzere katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarına yatırılan Türk Lirası cinsinden katkı payları için devlet katkısı oranı yüzde 20 oldu.

Bu oran daha önce yüzde 30 olarak uygulanıyordu.

Kararla ayrıca, cayma hakkının kullanılması halinde sağlanan ilave devlet katkısı tutarı da 500 lira olarak belirlendi.

Karar yayımı itibari ile geçerli olacak ve hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütecek.

İşte Resmi Gazetede yayımlanan Karar

Karar Sayısı: 10811
Ekli "Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sisteminde Türk Parası Cinsinden Yapılan Katkı Payı Ödemeleri için Devlet Katkısı Oranının ve Cayma Hakkının Kullanılmaması Halinde Sağlanan İlave Devlet Katkısı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun ek 1 inci ve ek 2 nci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİNDE TÜRK PARASI CİNSİNDEN YAPILAN KATKI PAYI ÖDEMELERİ İÇİN DEVLET KATKISI ORANININ VE CAYMA HAKKININ KULLANILMAMASI HALİNDE SAĞLANAN İLAVE DEVLET KATKISI TUTARININ YENİDEN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun ek 1 inci ve ek 2 nci maddeleri kapsamında, bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sisteminde Türk parası cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için Devlet katkısı oranını ve cayma hakkının kullanılmaması halinde sağlanan ilave Devlet katkısı tutarını belirlemektir.

Devlet katkısı
MADDE 2- (1) 4632 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işveren tarafından ödenenler hariç katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları için Devlet katkısı hesabında uygulanan oran, Türk parası cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için yüzde yirmi olarak belirlenmiştir.
(2) 4632 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca sağlanan ilave Devlet katkısı tutarı beşyüz Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Yürürlük
MADDE 3- (1) Bu Karar 1/1/2026 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

