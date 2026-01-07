14 günlük maaş farkları 15 Ocak'tan sonra ödenecek
14 günlük maaş farkları 15 Ocak'tan sonra ödenecek
Kültürel Miras Uzmanları İçin Çözüm Taslağı Askıda: İstifa ve Dava Seçeneği Gündemde
Kültürel Miras Uzmanları İçin Çözüm Taslağı Askıda: İstifa ve Dava Seçeneği Gündemde
Sponsorlu İçerik
2025'te Türkiye'de En Çok Satan Otomobil Modelleri Açıklandı
2025'te Türkiye'de En Çok Satan Otomobil Modelleri Açıklandı
İnfaz düzenlemesi ile 60 bin tahliye daha
İnfaz düzenlemesi ile 60 bin tahliye daha
Beştepe'de emekli zammı zirvesi
Beştepe'de emekli zammı zirvesi
Çocuklar oyun sanıyor bağımlılık büyüyor
Çocuklar oyun sanıyor bağımlılık büyüyor
3 milletvekili AK Parti'ye katılacak! 'Gençlik yuvama dönüyorum'
3 milletvekili AK Parti'ye katılacak! 'Gençlik yuvama dönüyorum'
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı düşürüldü
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı düşürüldü
Memurların asgari yemek bedellerindeki artış belli oldu
Memurların asgari yemek bedellerindeki artış belli oldu
Yurt dışından gümrüksüz alışveriş sona erdi: 30 Euro muafiyeti kaldırıldı
Yurt dışından gümrüksüz alışveriş sona erdi: 30 Euro muafiyeti kaldırıldı
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı düşürüldü
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı düşürüldü
TCMB: Kırmızı et ve sebze fiyatlarındaki artış enflasyonu yukarı çekti
TCMB: Kırmızı et ve sebze fiyatlarındaki artış enflasyonu yukarı çekti
Bakan Göktaş: Şubat'ta 1573 engelli personel ataması yapılacak
Bakan Göktaş: Şubat'ta 1573 engelli personel ataması yapılacak
Yılmaz'dan 'Vatandaşlık Maaşı' açıklaması: Pilot uygulama başlıyor
Yılmaz'dan 'Vatandaşlık Maaşı' açıklaması: Pilot uygulama başlıyor
Otomotivde Cumhuriyet tarihi rekoru: 2025'te 1,3 milyon araç satıldı
Otomotivde Cumhuriyet tarihi rekoru: 2025'te 1,3 milyon araç satıldı
AYM'den emsal karar: Toplu sözleşmede 'imza tarihi' engeli kalktı
AYM'den emsal karar: Toplu sözleşmede 'imza tarihi' engeli kalktı
Bakanlıktan Hatay'daki elektrik kesintilerine ilişkin açıklama
Bakanlıktan Hatay'daki elektrik kesintilerine ilişkin açıklama
Bakan Güler'den PKK'ya: Kayıtsız şartsız silah bırakın ve teslim olun
Bakan Güler'den PKK'ya: Kayıtsız şartsız silah bırakın ve teslim olun
Borsa'da tarihi gün: 12.000 puan seviyesi aşıldı
Borsa'da tarihi gün: 12.000 puan seviyesi aşıldı
Boğaziçi'nden 'hediye paketi' açıklaması: Kamu kaynağı kullanılmadı
Boğaziçi'nden 'hediye paketi' açıklaması: Kamu kaynağı kullanılmadı
Ekonomi kurmayları en düşük emekli aylığı için bir araya geliyor
Ekonomi kurmayları en düşük emekli aylığı için bir araya geliyor
Bahar havası veda ediyor: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek!
Bahar havası veda ediyor: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek!
Enflasyonun 'mevsimsiz' tablosu: TÜFE aralıkta yüzde 1,67 arttı
Enflasyonun 'mevsimsiz' tablosu: TÜFE aralıkta yüzde 1,67 arttı
Öğretmenevlerinde tüm MEB personeli ve ailelerine %50 indirim!
Öğretmenevlerinde tüm MEB personeli ve ailelerine %50 indirim!
MİT arşivinden 'Arabistanlı Lawrence' çıktı: Bazen hoca, bazen haham!
MİT arşivinden 'Arabistanlı Lawrence' çıktı: Bazen hoca, bazen haham!
Erdoğan açıkladı: GÜÇ Programı ile gençlere günlük 1.375 TL harçlık!
Erdoğan açıkladı: GÜÇ Programı ile gençlere günlük 1.375 TL harçlık!
Çanakkale'de 4 büyüklüğünde deprem
Çanakkale'de 4 büyüklüğünde deprem
EFT ve havale ücretlerine zam geldi!
EFT ve havale ücretlerine zam geldi!
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi. Soruşturma başlatıldı
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi. Soruşturma başlatıldı
Bakan tarih verdi: 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
Bakan tarih verdi: 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Çocuklar oyun sanıyor bağımlılık büyüyor

Dijital kumar çocuklar için oyun gibi başlıyor, gençlikte bağımlılığa dönüşüyor. Resmi kayıtlara göre yaş 16'ya kadar indi. Üniversite öğrencileri kara para trafiğinde kullanılıyor

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 07 Ocak 2026 07:35, Son Güncelleme : 07 Ocak 2026 07:44
Yazdır
Çocuklar oyun sanıyor bağımlılık büyüyor

Türkiye'de dijital kumar, artık yalnızca yetişkinlerin değil, çocukların ve gençlerin hayatını doğrudan etkileyen çok boyutlu bir tehdide dönüştü. Enstitü Sosyal'in yayımladığı "Türkiye'de Dijital Kumar: Görünüm, Dinamikler ve Mücadele Stratejileri" raporu, hem yaş sınırının fiilen aşağı çekildiğini hem de gençlerin suç örgütlerinin hedefi haline geldiğini gözler önüne seriyor.

GENÇLER İÇİN SOMUT BİR RİSK

Rapora göre dijital kumar nedeniyle yardım başvurularında görülen en düşük yaş 16. Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) verileri, dijital kumarın artık lise çağındaki gençler için somut bir risk olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlar, bu tablonun denetimsiz dijital platformlar ve gençlerin çevrimiçi ortamlara kolay erişimiyle doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor.

İLK TEMAS ÇOCUKLUKTA BAŞLIYOR

Raporda vurgulanan en kritik tespitlerden biri, kumarla ilk temasın çoğu zaman çocukluk ve ergenlik döneminde yaşanması. Aile içinde kupon doldurmak, bayiye gitmek ya da kumarın sıradan bir davranış gibi sunulması, çocukların zihninde bu alışkanlığın erken yaşta normalleşmesine yol açıyor. Bu durum, ilerleyen yıllarda dijital kumara geçişi hızlandırıyor.

ORTAOKUL VE LİSE ÇAĞI KIRILMA NOKTASI

Kimlik arayışı, akran baskısı ve risk alma eğiliminin arttığı ergenlik dönemi, dijital kumar açısından en kırılgan eşiklerden biri olarak öne çıkıyor. Oyunlaştırılmış tasarımlar, bonuslar ve kolay kazanç vaadi, gençlerin kumarı bir eğlence gibi algılamasına neden oluyor.

SUÇ ÖRGÜTLERİ GENÇLERİ HEDEF ALIYOR

Rapordaki en çarpıcı bulgulardan biri, dijital kumarın organize suç ağlarıyla kurduğu ilişki. Araştırmaya göre suç örgütleri, yasadışı para transferlerini gizlemek için üniversite öğrencileri ve yaşlılar gibi kırılgan grupların banka hesaplarını kullanıyor. Özellikle üniversite öğrencileri, hesap kiralama ya da aracı olma gibi vaatlerle bu ağların içine çekiliyor.

MAĞDUR OLUYORLAR

UZMANLAR, birçok gencin neye dahil olduğunu fark etmeden kara para trafiğinin bir parçası haline getirildiğine dikkat çekiyor. Bu durum, öğrencileri hem adli soruşturma hem de uzun vadeli mağduriyet riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

ACİL ÖNLEM ÇAĞRISI

RAPORA göre dijital kumar, çocuklukta başlayan, ergenlikte derinleşen ve gençleri suç ağlarına sürükleyebilen çok katmanlı bir tehdit haline gelmiş durumda. Uzmanlar, ailelerin, okulların ve üniversitelerin eşzamanlı ve kararlı biçimde harekete geçmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber