Gazze'de çocuklar açlık ve travmadan öğrenme yetisini kaybediyor

14 günlük maaş farkları 15 Ocak'tan sonra ödenecek
14 günlük maaş farkları 15 Ocak'tan sonra ödenecek
Kültürel Miras Uzmanları İçin Çözüm Taslağı Askıda: İstifa ve Dava Seçeneği Gündemde
Kültürel Miras Uzmanları İçin Çözüm Taslağı Askıda: İstifa ve Dava Seçeneği Gündemde
Sponsorlu İçerik
2025'te Türkiye'de En Çok Satan Otomobil Modelleri Açıklandı
2025'te Türkiye'de En Çok Satan Otomobil Modelleri Açıklandı
İnfaz düzenlemesi ile 60 bin tahliye daha
İnfaz düzenlemesi ile 60 bin tahliye daha
Beştepe'de emekli zammı zirvesi
Beştepe'de emekli zammı zirvesi
Çocuklar oyun sanıyor bağımlılık büyüyor
Çocuklar oyun sanıyor bağımlılık büyüyor
3 milletvekili AK Parti'ye katılacak! 'Gençlik yuvama dönüyorum'
3 milletvekili AK Parti'ye katılacak! 'Gençlik yuvama dönüyorum'
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı düşürüldü
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı düşürüldü
Memurların asgari yemek bedellerindeki artış belli oldu
Memurların asgari yemek bedellerindeki artış belli oldu
Yurt dışından gümrüksüz alışveriş sona erdi: 30 Euro muafiyeti kaldırıldı
Yurt dışından gümrüksüz alışveriş sona erdi: 30 Euro muafiyeti kaldırıldı
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı düşürüldü
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı düşürüldü
TCMB: Kırmızı et ve sebze fiyatlarındaki artış enflasyonu yukarı çekti
TCMB: Kırmızı et ve sebze fiyatlarındaki artış enflasyonu yukarı çekti
Bakan Göktaş: Şubat'ta 1573 engelli personel ataması yapılacak
Bakan Göktaş: Şubat'ta 1573 engelli personel ataması yapılacak
Yılmaz'dan 'Vatandaşlık Maaşı' açıklaması: Pilot uygulama başlıyor
Yılmaz'dan 'Vatandaşlık Maaşı' açıklaması: Pilot uygulama başlıyor
Otomotivde Cumhuriyet tarihi rekoru: 2025'te 1,3 milyon araç satıldı
Otomotivde Cumhuriyet tarihi rekoru: 2025'te 1,3 milyon araç satıldı
AYM'den emsal karar: Toplu sözleşmede 'imza tarihi' engeli kalktı
AYM'den emsal karar: Toplu sözleşmede 'imza tarihi' engeli kalktı
Bakanlıktan Hatay'daki elektrik kesintilerine ilişkin açıklama
Bakanlıktan Hatay'daki elektrik kesintilerine ilişkin açıklama
Bakan Güler'den PKK'ya: Kayıtsız şartsız silah bırakın ve teslim olun
Bakan Güler'den PKK'ya: Kayıtsız şartsız silah bırakın ve teslim olun
Borsa'da tarihi gün: 12.000 puan seviyesi aşıldı
Borsa'da tarihi gün: 12.000 puan seviyesi aşıldı
Boğaziçi'nden 'hediye paketi' açıklaması: Kamu kaynağı kullanılmadı
Boğaziçi'nden 'hediye paketi' açıklaması: Kamu kaynağı kullanılmadı
Ekonomi kurmayları en düşük emekli aylığı için bir araya geliyor
Ekonomi kurmayları en düşük emekli aylığı için bir araya geliyor
Bahar havası veda ediyor: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek!
Bahar havası veda ediyor: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek!
Enflasyonun 'mevsimsiz' tablosu: TÜFE aralıkta yüzde 1,67 arttı
Enflasyonun 'mevsimsiz' tablosu: TÜFE aralıkta yüzde 1,67 arttı
Öğretmenevlerinde tüm MEB personeli ve ailelerine %50 indirim!
Öğretmenevlerinde tüm MEB personeli ve ailelerine %50 indirim!
MİT arşivinden 'Arabistanlı Lawrence' çıktı: Bazen hoca, bazen haham!
MİT arşivinden 'Arabistanlı Lawrence' çıktı: Bazen hoca, bazen haham!
Erdoğan açıkladı: GÜÇ Programı ile gençlere günlük 1.375 TL harçlık!
Erdoğan açıkladı: GÜÇ Programı ile gençlere günlük 1.375 TL harçlık!
Çanakkale'de 4 büyüklüğünde deprem
Çanakkale'de 4 büyüklüğünde deprem
EFT ve havale ücretlerine zam geldi!
EFT ve havale ücretlerine zam geldi!
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi. Soruşturma başlatıldı
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi. Soruşturma başlatıldı
Bakan tarih verdi: 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
Bakan tarih verdi: 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
Ana sayfaHaberler Dünya

Gazze'de çocuklar açlık ve travmadan öğrenme yetisini kaybediyor

Cambridge Üniversitesi tarafından yürütülen yeni bir araştırma, Gazze'deki çocukların soykırımcı İsrail'in saldırıları nedeniyle fiziksel olarak tükendiğini, duygusal olarak travma geçirdiğini ve artık oyun oynamak veya öğrenmek gibi gündelik faaliyetleri yerine getiremediğini ortaya koydu.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 07 Ocak 2026 08:54, Son Güncelleme : 07 Ocak 2026 09:02
Yazdır
Gazze'de çocuklar açlık ve travmadan öğrenme yetisini kaybediyor

2024 yılındaki çalışmanın devamı niteliğindeki rapor, savaşın Gazze'deki çocukların yaşamını nasıl kökten değiştirdiğini belgeliyor.

Okulların yıkılması veya kapatılmasının yanı sıra şiddet, açlık ve psikolojik baskı, normal bir çocukluk algısını ortadan kaldırmış durumda.

Araştırmada, bazı çocukların yorgunluktan bayıldığı, ailelerin ise enerji tasarrufu yapmaları için çocuklarına "oyun oynamamalarını" tembihlediği belirtiliyor. Birçok ailenin günde sadece bir kase mercimekle hayatta kalmaya çalıştığı ifade ediliyor.

"Gazzeli olduğumuz için öldürülüyoruz" düşüncesi

Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri, gençlerin küresel kurumlara ve barış gibi kavramlara olan güvenini tamamen yitirmesi oldu.

Raporda görüşlerine yer verilen bir uluslararası yardım görevlisi, çocukların "Hakların gerçekliği nerede? Sadece Gazzeli olduğumuz için öldürülüyoruz" diye sorduklarını aktardı.

Uzmanlar, çocukların kendilerini "yaşayan ölüler" gibi hissettiklerini ve her şeyden korkar hale geldiklerini belirtiyor.

Kayıp nesil riski büyüyor

Eğitimdeki kesintiler, fiziksel yaralanmalar ve psikolojik travmaların birleşimi, Gazze'nin "kayıp nesil" tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

1 Ekim 2025 verilerine göre Gazze'de 18 bin 69 öğrenci ve 780 eğitim personeli hayatını kaybetti. Uzmanlar, Gazze'deki çocukların 2020'den bu yana pandemi ve savaş nedeniyle toplamda beş yıllık eğitime eş değer kayıp yaşadığını hesaplıyor. Okulların Eylül 2027'ye kadar kapalı kalması durumunda, gençlerin eğitim seviyelerinin beklenen düzeyin 10 yıl gerisine düşebileceği öngörülüyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te durum

Eğitim krizi sadece Gazze ile sınırlı kalmıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Ekim 2023'ten bu yana 891 öğrenci ve 28 öğretmen hayatını kaybetti veya yaralandı. Bu bölgelerdeki okulların da sürekli baskınlar ve geçici kapatmalarla karşı karşıya olduğu, çocukların burada da en az 2,5 yıllık okul kaybı yaşadığı tahmin ediliyor.

Yeniden inşa için devasa bütçe gerekiyor

Filistin genelinde eğitimin yeniden tesis edilmesinin yaklaşık 1,38 milyar dolara mal olacağı hesaplanıyor.

Ancak uluslararası toplumda bir "bağışçı yorgunluğu" yaşandığına dikkat çekiliyor. 2025 yılı için talep edilen eğitim fonunun Temmuz ayına kadar sadece yüzde 5,7'sinin karşılandığı, bunun da çocuk başına yaklaşık 9 dolara denk geldiği belirtiliyor.

Uzmanlar, eğitimin bir lüks değil, istikrar ve bakım için hayati bir kaynak olduğunu vurgulayarak uluslararası topluma acil destek çağrısında bulunuyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber