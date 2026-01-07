2025'te Türkiye'de En Çok Satan Otomobil Modelleri Açıklandı

Türkiye otomotiv pazarı, 2025 yılında satışlarını çift haneli büyümeyle tamamladı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları yıllık bazda yüzde 10,49 artarak 1 milyon 368 bin 400 adede ulaştı ve tüm zamanların rekoru kırıldı. Pazarda en çok tercih edilen segmentler C ve B segmentleri olurken, listede yeni modellerin yer alması dikkat çekti. Renault iki modeliyle zirvede yer aldı, yerli üretim TOGG T10X ise en çok satan ilk 10 otomobil arasına girdi. Ağır ticari araçlar da dahil edildiğinde toplam pazar 1 milyon 415 bin adede ulaştı. C segmentinde 465 bin 750 adetle yüzde 42,9 pay, B segmentinde ise 288 bin 746 adetle yüzde 26,5 pay elde edildi.

2025 Yılında Türkiye'de En Çok Satan Otomobil Modelleri

1. Renault Clio HB

Segment: B2

B2 Adet: 51.717

51.717 Payı: Yüzde 4,77

2. Renault Megane Sedan

Segment: C1

C1 Adet: 48.099

48.099 Payı: Yüzde 4,44

3. Fiat Egea Sedan

Segment: C1

C1 Adet: 42.838

42.838 Payı: Yüzde 3,95

4. Toyota Corolla

Segment: C1

C1 Adet: 35.907

35.907 Payı: Yüzde 3,31

5. Tesla Model Y

Segment: C7

C7 Adet: 31.509

31.509 Payı: Yüzde 2,91

6. BYD Seal U

Segment: D7

D7 Adet: 30.380

30.380 Payı: Yüzde 2,80

7. TOGG T10X

Segment: C7

C7 Adet: 27.583

27.583 Payı: Yüzde 2,54

8. Fiat Egea Cross

Segment: C7

C7 Adet: 26.820

26.820 Payı: Yüzde 2,47

9. Toyota C-HR

Segment: C7

C7 Adet: 25.215

25.215 Payı: Yüzde 2,33

10. Dacia Sandero Stepway

Segment: B7

B7 Adet: 23.699

23.699 Payı: Yüzde 2,19

Pazar Segmentleri ve Satış Dağılımı

Pazarın büyük bölümünü oluşturan C ve B segmentlerinde toplamda yaklaşık yüzde 69,4'lük bir pay elde edildi. Özellikle yeni modellerin listeye girmesi ve yerel üretim araçların ilk sıralarda yer alması, Türkiye otomotiv pazarının dinamik yapısını ortaya koydu.