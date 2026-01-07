2025'te Türkiye'de En Çok Satan Otomobil Modelleri Açıklandı
ODMD verilerine göre 2025'te Türkiye otomotiv pazarı rekor kırdı. İşte en çok satan ilk 10 otomobil modeli ve satış rakamları.
Türkiye otomotiv pazarı, 2025 yılında satışlarını çift haneli büyümeyle tamamladı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları yıllık bazda yüzde 10,49 artarak 1 milyon 368 bin 400 adede ulaştı ve tüm zamanların rekoru kırıldı. Pazarda en çok tercih edilen segmentler C ve B segmentleri olurken, listede yeni modellerin yer alması dikkat çekti. Renault iki modeliyle zirvede yer aldı, yerli üretim TOGG T10X ise en çok satan ilk 10 otomobil arasına girdi. Ağır ticari araçlar da dahil edildiğinde toplam pazar 1 milyon 415 bin adede ulaştı. C segmentinde 465 bin 750 adetle yüzde 42,9 pay, B segmentinde ise 288 bin 746 adetle yüzde 26,5 pay elde edildi.
2025 Yılında Türkiye'de En Çok Satan Otomobil Modelleri
1. Renault Clio HB
- Segment: B2
- Adet: 51.717
- Payı: Yüzde 4,77
2. Renault Megane Sedan
- Segment: C1
- Adet: 48.099
- Payı: Yüzde 4,44
3. Fiat Egea Sedan
- Segment: C1
- Adet: 42.838
- Payı: Yüzde 3,95
4. Toyota Corolla
- Segment: C1
- Adet: 35.907
- Payı: Yüzde 3,31
5. Tesla Model Y
- Segment: C7
- Adet: 31.509
- Payı: Yüzde 2,91
6. BYD Seal U
- Segment: D7
- Adet: 30.380
- Payı: Yüzde 2,80
7. TOGG T10X
- Segment: C7
- Adet: 27.583
- Payı: Yüzde 2,54
8. Fiat Egea Cross
- Segment: C7
- Adet: 26.820
- Payı: Yüzde 2,47
9. Toyota C-HR
- Segment: C7
- Adet: 25.215
- Payı: Yüzde 2,33
10. Dacia Sandero Stepway
- Segment: B7
- Adet: 23.699
- Payı: Yüzde 2,19
Pazar Segmentleri ve Satış Dağılımı
Pazarın büyük bölümünü oluşturan C ve B segmentlerinde toplamda yaklaşık yüzde 69,4'lük bir pay elde edildi. Özellikle yeni modellerin listeye girmesi ve yerel üretim araçların ilk sıralarda yer alması, Türkiye otomotiv pazarının dinamik yapısını ortaya koydu.