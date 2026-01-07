14 günlük maaş farkları 15 Ocak'tan sonra ödenecek
Kültürel Miras Uzmanları İçin Çözüm Taslağı Askıda: İstifa ve Dava Seçeneği Gündemde
Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının hesaplanması ve ödenmesinin 15 Ocak 2026 tarihinden sonra yapılacağını duyurdu.

Haber Giriş : 07 Ocak 2026 09:11
Kamu personelinin 2026 yılının ilk yarısına ilişkin maaş katsayılarının belirlenmesinin ardından, katsayı artışından doğan maaş farklarının ödeme takvimi netleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan KBS duyurusuna göre, 14 günlük fark maaşlar 15 Ocak'tan sonra hesaplanarak ödenecek.

15 Ocak'tan önce fark ödemesi yapılmayacak

Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün 6 Ocak 2026 tarihli ve 2026/1 sıra numaralı KBS duyurusunda, katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük fark maaşların 15 Ocak 2026 tarihinden önce hesaplanıp ödenmeyeceği açıkça belirtildi. Bu kapsamda, kamu idarelerinin ödeme planlarını bu tarihe göre yapması istendi.

Yeni katsayılar KBS'ye tanımlandı

Duyuruda, 01 Ocak-30 Haziran 2026 döneminde geçerli olacak maaş katsayılarını belirleyen "Mali ve Sosyal Haklar" konulu 1 Sıra No'lu Genelge'nin 6 Ocak 2026 tarihinde yayımlandığı hatırlatıldı. Buna göre, kamu personelinin maaş ve ücret hesaplamasında esas alınacak katsayı ve puanlar Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi'ne (KBS) tanımlanarak sistem 6 Ocak itibarıyla kullanıma açıldı.

Sözleşmeli personel ücretleri merkezden artırıldı

Açıklamada ayrıca, kadro karşılığı sözleşmeli personel ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında çalışan sözleşmeli personelin ücretlerinin kişi bazında yüzde 18,60 oranında merkezden artırıldığı bildirildi. Bu artışların KBS üzerinden hesaplama yapılmadan önce gerekli kontrollerin yapılması gerektiği vurgulandı.

Birimlere 'tedbir' çağrısı

Muhasebat Genel Müdürü Dr. Nazmi Zarifi Gürkan imzasıyla yayımlanan yazıda, maaş ödeme sürecinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için harcama ve muhasebe birimlerinin gerekli tedbirleri ivedilikle alması istendi. Duyuru, genel bütçeli idareler, özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlara gönderildi

