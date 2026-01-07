14 günlük maaş farkları 15 Ocak'tan sonra ödenecek

Süre uzatıldı: GSS borcu olanlar 2026'da sağlık hizmeti alabilecek

Bağ-Kur ve genel sağlık sigortası prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayan vatandaşların devlet ve üniversite hastanelerinden yararlanmasına imkan tanıyan uygulamanın süresi uzatıldı.

Haber Giriş : 07 Ocak 2026 09:57, Son Güncelleme : 07 Ocak 2026 09:59
Süre uzatıldı: GSS borcu olanlar 2026'da sağlık hizmeti alabilecek

Bağ-kur ve genel sağlık sigortası (GSS) prim borcu bulunan kişilerin, devlet ve üniversite hastanelerinde sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesine olanak tanıyan uygulamanın süresi 2026 yılının sonuna kadar uzatıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, GSS'li olup prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayacak Türk vatandaşları ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitesi hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerine ilişkin düzenleme 31 Aralık 2026'ya kadar uzatıldı.

Düzenlemenin 31 Aralık 2025'te sona ermesi planlanıyordu.

Sürenin uzatılmasıyla bu kapsamdaki kişiler prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın devlet hastaneleri ile devlet üniversitesi hastanelerinden bu yıl da yararlanabilecek.

