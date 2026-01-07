14 günlük maaş farkları 15 Ocak'tan sonra ödenecek
Brent petrolün varili 59,98 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 59,98 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2026 09:41, Son Güncelleme : 07 Ocak 2026 09:42
Dün 62,17 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 60,36 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,6 azalarak 59,98 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,26 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından ülkenin ham petrol üretimine ilişkin belirsizlikler ve küresel arzın artacağı beklentileri etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Truth Social şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Maduro'yu alıkoymasıyla sonuçlanan Venezuela'ya askeri müdahalesi sonrası ülkede kurulan geçici yönetimin, 30 ila 50 milyon varil petrolü ABD'ye teslim edeceğini belirtti.

Söz konusu petrolün piyasa fiyatından satılacağını ve paranın "ABD Başkanı olarak kendisinin kontrolünde olacağını" belirten Trump, "böylece paranın hem Venezuela halkının hem de ABD halkının yararına kullanılacağını" ifade etti.

Uzmanlar, Trump'ın açıklamalarının arzı kısıtlamak yerine artırmayı tercih ettiğini gösterdiğini ve bunun da küresel piyasalarda halihazırdaki arz fazlası endişelerini daha da artırdığını belirtiyor.

Bu arada, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin Venezuela'daki eylemlerinin Kuzey Amerikalı petrol üreticileri üzerinde sınırlı etkisi olduğunu bildirdi.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü, ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon 800 bin varil azaldığını tahmin etti. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 200 bin varil artacağı yönündeydi. Stoklarda beklenenin aksine yaşanan azalış, ABD'de talebin yüksek seyrettiği algısını destekleyerek fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri gün içinde açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 62,75 dolar direnç, 58,97 dolar destek seviyesi olarak izleniyor.???????

