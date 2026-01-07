Özgür Özel'den ABD'ye 'Maduro' tepkisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gündeminde ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu alıkoyması vardı.

Partisinin grup toplantısında konuşan Özel "uluslararası hukuk hiçe sayıldı" dedi, Trump yönetimini eleştirdi.

"Bu haydutluğa karşı sessiz kalmamalıyız. Dünya ortak bir tavır almak zorundadır, bu çıldırmışlık haline karşı ortak bir tavır alınmalıdır. Dünya şimdi susarsa bundan sonra her şey daha kötü olur. Trump yönetimi uluslararası hukuku Birleşmiş Milletler şartını hiçe sayarak bir başka ülkeye gitti askeri müdahalede bulundu Maduro yatak odasında eşiyle birlikte kötü muamele ile gözaltına alındı, sürüklenerek paketlenerek ABD'ye götürüldü. Bir devlet başkanı dün bir arabanın arkasında sokak sokak New York sokaklarında dolaştırıldı ve teşhir edildi. Bir ülkenin onuru ile gururu ile oynandı. Tüm dünya düzenini tehdit eden bir haydutluğun tam ortasındayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan hadsiz paylaşıma tepki

Özgür Özel, Yunan bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan hadsiz paylaşımına da tepki gösterdi:

"Orada dur değil Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı bir vatandaşımızı bile götürmeye cesareti olan varsa hodri meydan o kadar da değil."