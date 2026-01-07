KPSS-2025/2 Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)-2025/2 kapsamında, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında alınan tercihler doğrultusunda yapılan yerleştirme sonuçları, 7 Ocak 2026 tarihinde saat 11.00'den itibaren Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) https://sonuc.osym.gov.tr adresinden, adayların T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişime açılacaktır. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin detaylı sayısal bilgiler ve puan dağılımları eklerde sunulmuştur. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

