All Star oylamasında Alperen Şengün yükselişte

NBA'de All Star oylamasında ikinci sonuçlar açıklandı. Alperen Şengün, oylarını 870 bine çıkararak sıralamada bir basamak yükseldi. NBA All Star maçı için oy verme işlemi 14 Haziran'da sona erecek.

NBA'de All Star oylaması devam ederken sporcuların bugüne kadar aldıkları oylar açıklandı.

Milli oyuncumuz Alperen Şengün, oylarını 871 bine çıkarak 11'inci sıradan 10'uncu sıraya yükseldi.

Batı Konferansı'nda 2 milyon 229 bin oy ile Luka Doncic en fazla oy alan oyuncu oldu. Onu 1 milyon 998 bin oy ile Denver Nuggets'ın Sırp yıldızı Nikola Jokic takip ediyor. Üçüncü sırada ise 1 milyon 844 bin oyla Golden State Warriors'ın yıldız ismi Stephen Curry bulunuyor.

NBA'in gelmiş geçmiş en büyük iki yıldızından biri olan LeBron James ise bu sene oylamada hayal kırıklığı yaşadı. 41 yaşındaki James, 1 milyon 60 bin oyla sekizinci sırada. James'in taraftar oylarıyla olmasa bile medya temsilcileri veya NBA sporcularının oylarıyla All Star seçilmesi bekleniyor.

Doğu Konferansı'nda ise listenin başında Giannis Antetokounmpo bulunuyor. Milwaukee Bucks'ın yıldızı, bugüne kadar 2 milyon 92 bin oy aldı. İkinci sırada ise 1 milyon 912 bin oyla New York Knicks'in yıldız gardı Jalen Brunson bulunuyor. Doğu Konferansı'nın üçüncü sırasında ise 1 milyon 908 bin oyla 76ers'ın yıldız ismi Tyrese Maxey bulunuyor.

All Star kadrolarına her iki konferanstan 5'er oyuncu seçilecek. NBA'de taraftar oyları, All Star'a seçilecek isimlere yüzde 50 etki ediyor. Medya çalışanlarından oluşan bir heyetin oyları yüzde 25, NBA sporcularının oyları da yüzde 25 etkiye sahip. Oy verme işlemi ise 14 Ocak'ta sona erecek.

