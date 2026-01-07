Düşen Libya uçağının karakutusu İngiltere'de incelenecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, düşen Libya uçağına ilişkin flaş bir açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu "Kara kutu ve ses kayıt cihazları ikisi de hasar almış. Uçağın kara kutusu İngiltere'de incelenecek" dedi.