Düşen Libya uçağının karakutusu İngiltere'de incelenecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da düşen Libya uçağının kara kutusu ve ses kayıtlarının İngiltere'de inceleneceğini açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ocak 2026 12:10, Son Güncelleme : 07 Ocak 2026 12:10
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, düşen Libya uçağına ilişkin flaş bir açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu "Kara kutu ve ses kayıt cihazları ikisi de hasar almış. Uçağın kara kutusu İngiltere'de incelenecek" dedi.