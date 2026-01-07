Sigorta yenilemelerinde tüketicilere 'açık onay' uyarısı

Kuyumcularda nakit satış dönemi sona eriyor!
Kuyumcularda nakit satış dönemi sona eriyor!
Kültürel Miras Uzmanları İçin Çözüm Taslağı Askıda: İstifa ve Dava Seçeneği Gündemde
Kültürel Miras Uzmanları İçin Çözüm Taslağı Askıda: İstifa ve Dava Seçeneği Gündemde
Sponsorlu İçerik
TİHEK'ten ayrımcılık yapanlara 2025'te 9,8 milyon lira ceza
TİHEK'ten ayrımcılık yapanlara 2025'te 9,8 milyon lira ceza
SSK ve Bağkur emeklisi 6 puan daha düşük zam aldı
SSK ve Bağkur emeklisi 6 puan daha düşük zam aldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan en düşük emekli maaşı açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan en düşük emekli maaşı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılı bir reform yılı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılı bir reform yılı olacak
Doğum izni süresi 24 haftaya çıkıyor
Doğum izni süresi 24 haftaya çıkıyor
Bakan Tunç'tan 'Af çıkacak mı?' sorusuna net yanıt
Bakan Tunç'tan 'Af çıkacak mı?' sorusuna net yanıt
Düşen Libya uçağının karakutusu İngiltere'de incelenecek
Düşen Libya uçağının karakutusu İngiltere'de incelenecek
61 puana kadar düştü. Sürveyan kadrosu yine boş kaldı
61 puana kadar düştü. Sürveyan kadrosu yine boş kaldı
Belediye Başkanlarının zamlı maaşı belli oldu
Belediye Başkanlarının zamlı maaşı belli oldu
Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
En düşük emekli aylığı için düzenleme yolda
En düşük emekli aylığı için düzenleme yolda
GSS borcu olanlar için süre uzatıldı
GSS borcu olanlar için süre uzatıldı
14 günlük maaş farkları 15 Ocak'tan sonra ödenecek
14 günlük maaş farkları 15 Ocak'tan sonra ödenecek
2025'te Türkiye'de En Çok Satan Otomobil Modelleri Açıklandı
2025'te Türkiye'de En Çok Satan Otomobil Modelleri Açıklandı
İnfaz düzenlemesi ile 60 bin tahliye daha
İnfaz düzenlemesi ile 60 bin tahliye daha
Çocuklar oyun sanıyor bağımlılık büyüyor
Çocuklar oyun sanıyor bağımlılık büyüyor
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı düşürüldü
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı düşürüldü
Memurların asgari yemek bedellerindeki artış belli oldu
Memurların asgari yemek bedellerindeki artış belli oldu
Yurt dışından gümrüksüz alışveriş sona erdi: 30 Euro muafiyeti kaldırıldı
Yurt dışından gümrüksüz alışveriş sona erdi: 30 Euro muafiyeti kaldırıldı
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı düşürüldü
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı düşürüldü
TCMB: Kırmızı et ve sebze fiyatlarındaki artış enflasyonu yukarı çekti
TCMB: Kırmızı et ve sebze fiyatlarındaki artış enflasyonu yukarı çekti
Bakan Göktaş: Şubat'ta 1573 engelli personel ataması yapılacak
Bakan Göktaş: Şubat'ta 1573 engelli personel ataması yapılacak
Yılmaz'dan 'Vatandaşlık Maaşı' açıklaması: Pilot uygulama başlıyor
Yılmaz'dan 'Vatandaşlık Maaşı' açıklaması: Pilot uygulama başlıyor
Otomotivde Cumhuriyet tarihi rekoru: 2025'te 1,3 milyon araç satıldı
Otomotivde Cumhuriyet tarihi rekoru: 2025'te 1,3 milyon araç satıldı
AYM'den emsal karar: Toplu sözleşmede 'imza tarihi' engeli kalktı
AYM'den emsal karar: Toplu sözleşmede 'imza tarihi' engeli kalktı
Bakanlıktan Hatay'daki elektrik kesintilerine ilişkin açıklama
Bakanlıktan Hatay'daki elektrik kesintilerine ilişkin açıklama
Bakan Güler'den PKK'ya: Kayıtsız şartsız silah bırakın ve teslim olun
Bakan Güler'den PKK'ya: Kayıtsız şartsız silah bırakın ve teslim olun
Borsa'da tarihi gün: 12.000 puan seviyesi aşıldı
Borsa'da tarihi gün: 12.000 puan seviyesi aşıldı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Sigorta yenilemelerinde tüketicilere 'açık onay' uyarısı

Sigorta poliçelerinin tüketicilerin bilgi ve onayı olmadan yenilenmesine yönelik şikayetlerde artış yaşanıyor. Uzmanlar, tüketicilerin poliçe ve abonelik sözleşmelerini yenileme tarihleri öncesinde dikkatle incelemeleri, açık onayları olmadan yapılan tahsilatlara itiraz etmeleri ve haklarını aramaktan çekinmemeleri gerektiğini vurguluyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2026 12:45, Son Güncelleme : 07 Ocak 2026 12:44
Yazdır
Sigorta yenilemelerinde tüketicilere 'açık onay' uyarısı

Tüketici dernekleri, vatandaşların mağduriyet yaşadığına dikkati çekerek sigorta şirketlerinin yenileme işlemleri için tüketicilerden onay almakla yükümlü olduğunu vurguladı.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, sigorta poliçesi ya da abonelik işlemlerinde bunun otomatik yenilenmesine yönelik sözleşmeye hüküm konulamayacağını belirterek, "Konuyla ilgili tüketicinin bilgilendirilmesi, açık onayının da alınması gerekir. Belirli süreli abonelik sözleşmelerine, sözleşmenin belirlenen süre kadar uzayacağına ilişkin hükümler konulamaz." diye konuştu.

Abonelik sözleşmelerinde sözleşmenin sona ereceği tarihe kadar tüketicinin talepte bulunması veya onay vermesi halinde uzatılabileceğine değinen Ağaoğlu, şirketin, kurumun tüketiciye teklif vermesi ve şartları sunması gerektiğini anlattı.

Ağaoğlu, tüketicinin konuya yönelik dönüş yapmaması, sessiz kalmasının onay verdiği anlama gelemeyeceğini kaydederek, "Poliçeler habersiz yenilendiğinde bankaya mümkünse yazılı itirazda bulunulmalı. Sonra da yenilemede şartlar konusunda beyanın olmadığı sigorta şirketine bildirilmeli." ifadelerini kullandı.

Sözleşme şartlarının yazılı olması halinde, tüketicinin anlayabileceği açık ve anlaşılır bir dilin kullanılmış olması gerektiğine işaret eden Ağaoğlu, tüketicinin sigorta şirketinden gerekli dönüşü alamadığı takdirde tüketici hakem heyetlerine başvurabileceğini dile getirdi.

"Tüketicinin her işlemi için yazılı veya sesli onayı alınmalı"

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz de "Sigorta poliçesi, GSM aboneliği gibi işlemlerde her işlemin süre sonunda yenilenmesi için tüketicinin mutlaka onayının alınması gerekir." ifadesini kullandı.

Bazı firma ya da kuruluşların sözleşme yaparken otomatik yenileme sistemi adı altında tüketicilerden muvafakatname aldıklarını anımsatan Deniz, "Dolayısıyla sözleşme, poliçe, abonelik süre bitiminde otomatik olarak yenileniyor ancak otomatik yenilemede hangi miktar üzerinden, ne kadar bedelle gibi soruların cevapları askıda kalıyor." diye konuştu.

Deniz, tüketicilerden onay alınması gerektiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Tüketicinin her işlemi için yazılı veya sesli onayı alınmalı. Buna yönelik onay verilmeden, tüketicinin haberi olmadan ve hatta yenilendikten sonra gözden kaçabilecek bir SMS ile 'poliçenizi yeniledik' diye usulen bilgi verilen durumlarla ilgili tüketicinin eğer yenilemeye itirazı var ise bu konuda firmayı haberdar etmeli. Yenileme döneminden sonra tüketicinin kendisinden otomatik tahsil edilmiş ücreti var ise iadesini talep etmeli. Firma bunu yerine getirmezse, e-Devlet üzerinden tüketici hakem heyetine başvuru yapılmalı. Tüketicinin onayı olmaksızın önceden alınan muvafakatnameyle sözleşmenin uzatıldığına ilişkin firma tespitlerinin, denetimlerin yapılması gerekiyor."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber