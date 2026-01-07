Kuyumcularda nakit satış dönemi sona eriyor!
Kültürel Miras Uzmanları İçin Çözüm Taslağı Askıda: İstifa ve Dava Seçeneği Gündemde
TİHEK'ten ayrımcılık yapanlara 2025'te 9,8 milyon lira ceza
SSK ve Bağkur emeklisi 6 puan daha düşük zam aldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan en düşük emekli maaşı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılı bir reform yılı olacak
Doğum izni süresi 24 haftaya çıkıyor
Bakan Tunç'tan 'Af çıkacak mı?' sorusuna net yanıt
Düşen Libya uçağının karakutusu İngiltere'de incelenecek
61 puana kadar düştü. Sürveyan kadrosu yine boş kaldı
Belediye Başkanlarının zamlı maaşı belli oldu
Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
En düşük emekli aylığı için düzenleme yolda
GSS borcu olanlar için süre uzatıldı
14 günlük maaş farkları 15 Ocak'tan sonra ödenecek
2025'te Türkiye'de En Çok Satan Otomobil Modelleri Açıklandı
İnfaz düzenlemesi ile 60 bin tahliye daha
Çocuklar oyun sanıyor bağımlılık büyüyor
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı düşürüldü
Memurların asgari yemek bedellerindeki artış belli oldu
Yurt dışından gümrüksüz alışveriş sona erdi: 30 Euro muafiyeti kaldırıldı
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı düşürüldü
TCMB: Kırmızı et ve sebze fiyatlarındaki artış enflasyonu yukarı çekti
Bakan Göktaş: Şubat'ta 1573 engelli personel ataması yapılacak
Yılmaz'dan 'Vatandaşlık Maaşı' açıklaması: Pilot uygulama başlıyor
Otomotivde Cumhuriyet tarihi rekoru: 2025'te 1,3 milyon araç satıldı
AYM'den emsal karar: Toplu sözleşmede 'imza tarihi' engeli kalktı
Bakanlıktan Hatay'daki elektrik kesintilerine ilişkin açıklama
Bakan Güler'den PKK'ya: Kayıtsız şartsız silah bırakın ve teslim olun
Borsa'da tarihi gün: 12.000 puan seviyesi aşıldı
Tarım sayımının yüzde 90'ı tamamlandı

Türkiye genelinde yapılan tarım sayımı kapsamında bugüne kadar yaklaşık 3,7 milyon anket gerçekleştirilirken süreci devam eden anketlerle birlikte çalışmanın yaklaşık yüzde 90'ı tamamlandı, sonuçların yılın ikinci yarısında açıklanması planlanıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2026 13:14, Son Güncelleme : 07 Ocak 2026 13:27
TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet tarihinin 8'inci ve en kapsamlı genel tarım sayımı Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle devam ediyor.

Bu kapsamda, tarımsal işletmelerin randevu usulüyle sayım bürolarına davet edilmesi ve yüz yüze görüşmeyle verinin derlenmesi ana yöntem olarak kullanılıyor. İsteyen tarımsal işletmelerse e-Devlet kimlik doğrulama yoluyla kendi anketlerini sayım bürolarına gelmeden internet sitesinden doldurabiliyor. Ayrıca cevaplayıcı yükünün az olduğu durumlarda da tarımsal işletmelere telefonla anket uygulanıyor.

Sayım kapsamında geçen yılın ekim ayında, birinci aşamada kayıt altına alınamayan potansiyel tarım parsellerinin tekrar taranmasına yönelik yeni çalışma başlatıldı.

Bu çalışmada Bakanlık tarafından görevlendirilen personelin koordinatörlüğünde köy ve mahalle muhtarları tarafından tespit edilen parsel ve çiftçi bilgileri, Tarım ve Orman Bakanlığınca dijital ortama aktarıldı ve daha sonra paydaş kurum TÜİK ile paylaşıldı. Aralık 2025 ortası itibarıyla yeni çalışma kapsamında tespit edilenlere TÜİK tarafından anket uygulanmaya başlandı.

Genel tarım sayımında bugüne kadar yaklaşık 3,7 milyon anket gerçekleştirilirken 20 milyondan fazla parsele ilişkin veri derlendi. Süreci devam eden anketlerle birlikte çalışmanın yaklaşık yüzde 90'ı tamamlandı.

Alan uygulaması 30 Ocak'a kadar uzatıldı

Öte yandan, TÜİK genelgesiyle genel tarım sayımının alan uygulamasının 30 Ocak'a kadar uzatılması kararlaştırıldı. Bu tarihe kadar sayım büroları da açık olacak. Yapılan yeni çalışmada tespit edilen kitleden yüz yüze görüşme yöntemiyle, telefonla veya internet üzerinden veri derlenmeye devam edilecek.

Ayrıca, Bakanlık tarafından henüz kayıt altına alınamayan tarım arazilerinin taranmasına yönelik çalışmalara bu ay da devam edilecek.

Sonuçların açıklanması için geri sayım başladı

Genel Tarım Sayımı Projesi kapsamında, bu yılın mart-nisan döneminde çalışmanın tamsayım bölümü sonucu elde edilecek kapsamlı tarımsal işletme listesi çerçeve olarak kullanılarak, iş gücü, toprak yönetimi, hayvan barınakları ve gübre yönetimi, dijitalleşme ve teknoloji kullanımı gibi farklı yapısal konularda örneklem araştırmaları yürütülmesi planlanıyor. Genel tarım sayımının temel sonuçlarının yılın ikinci yarısında kamuoyuyla paylaşılması hedefleniyor.

