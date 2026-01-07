Emine Erdoğan: Görme engelli kardeşlerimizin mücadele ettikleri engelleri fark edelim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Görme engelli kardeşlerimizin mücadele ettikleri engelleri fark edelim; empati, sevgi ve anlayışla el ele aşalım. Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nın, dayanışmanın omuz omuza büyüdüğü ve hayatı birlikte kolaylaştırabildiğimiz günlere vesile olmasını diliyorum" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ocak 2026 13:43, Son Güncelleme : 07 Ocak 2026 13:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'na ilişkin mesaj paylaştı.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Asıl dönüşüm; bireylerin değil, alışkanlıkların değişmesiyle mümkündür." dedi.
"Farkındalık arttıkça, dayanışma güçlenir; birlikte yaşam kültürü daha da sağlamlaşır." ifadelerini kullanan Emine Erdoğan,
"İşte bu nedenle görme engelli kardeşlerimizin mücadele ettikleri engelleri fark edelim; empati, sevgi ve anlayışla el ele aşalım. Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nın, dayanışmanın omuz omuza büyüdüğü ve hayatı birlikte kolaylaştırabildiğimiz günlere vesile olmasını diliyorum."mesajını verdi.